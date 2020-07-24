2020-07-24T16:10:43+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 24 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, сколько сегодня зараженных в каждом районе и городском округе
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Число зараженных выросло до 22 623 человекЧисло зараженных выросло до 22 623 человекФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

За последние сутки новых случаев заражения коронавирусом не было зафиксировано в 27 районах Нижегородской области. С начала пандемии опасным вирусом заразились уже 22 623 жителя региона, 11 736 из которых проживают не на территории Нижнего Новгорода.

Как рассказали в пресс-службе правительства, наибольшее количество заболевших COVID-19 живут в Дзержинске - там диагноз подтвержден у 1 964 человек. В пятерку лидеров антирейтинга также входят Павловский район (1 228), Бор (864), Богородский район (628) и Кстовский район (604). Также более 500 заболевших в Семеновском районе – 522.

Напомним, с начала пандемии коронавирус побороли уже более 17 тысяч жителей Нижегородской области – 17285 человек.

К сожалению, число умерших выросло до 358 человек. За минувшие сутки не справились с болезнью еще четверо нижегородцев.

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 24 июля 2020 года):

- число зараженных выросло до 22 623 человек;

- число умерших выросло до 358 человек;

- число выздоровевших выросло до 17285 человек.

В районах Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 2496

Ленинский – 1781

Канавинский – 1636

Сормовский – 1195

Советский – 1137

Московский – 1115

Нижегородский – 927

Приокский – 600

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Денис Миронов: «Поверку приборов учета у юридических лиц никто не отменял»
Эксперты ЦСМ поясняют: со временем счетчики начинают искажать реальный расход вследствие механических повреждений мусором, а также из-за отложений ржавчины, износа подвижных частей счетчика
Новости 24
В Нижнем Новгороде завершился фестиваль «Горький fest»
Существует ли вакцина, препарат или другой способ лечения COVID-19?
На 100 туристических объектах Арзамаса появятся QR-коды
Строительство развязки в районе Ольгино идет ускоренными темпами
Появился подозреваемый в утечке газа в Нижнем Новгороде
Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области превысило 22,5 тысячи человек
Два велосипедиста погибли в ДТП в Нижегородской области за сутки
Диагностика коронавиусной инфекции: три главных метода
В Нижнем Новгороде 24 июля ожидается солнечная погода
Глеб Никитин предложил сформулировать идеологию и миссию национального проекта «Экология»
Глеб Никитин предложил распространить нацпроект «Экология» на обращение с отходами III-V классов опасности
Дни памяти преподобного Серафима Саровского в Дивееве пройдут без массовых мероприятий
Главный редактор нижегородской «Комсомолки» Андрей Вовк избран в Общественную палату Нижнего Новгорода