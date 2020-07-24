Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 24 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки новых случаев заражения коронавирусом не было зафиксировано в 27 районах Нижегородской области. С начала пандемии опасным вирусом заразились уже 22 623 жителя региона, 11 736 из которых проживают не на территории Нижнего Новгорода.

Как рассказали в пресс-службе правительства, наибольшее количество заболевших COVID-19 живут в Дзержинске - там диагноз подтвержден у 1 964 человек. В пятерку лидеров антирейтинга также входят Павловский район (1 228), Бор (864), Богородский район (628) и Кстовский район (604). Также более 500 заболевших в Семеновском районе – 522.

Напомним, с начала пандемии коронавирус побороли уже более 17 тысяч жителей Нижегородской области – 17285 человек.

К сожалению, число умерших выросло до 358 человек. За минувшие сутки не справились с болезнью еще четверо нижегородцев.

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 24 июля 2020 года):

- число зараженных выросло до 22 623 человек;

- число умерших выросло до 358 человек;

- число выздоровевших выросло до 17285 человек.

В районах Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 2496

Ленинский – 1781

Канавинский – 1636

Сормовский – 1195

Советский – 1137

Московский – 1115

Нижегородский – 927

Приокский – 600

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