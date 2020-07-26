«Мастер с руками из плеч»: Нижегородской пенсионерке за 91 тысячу рублей отремонтировали ноутбук стоимостью 10 тысяч рублей
Нижегородская пенсионерка стала жертвой мошенников. Правда, весьма необычных. На этот раз они не пытались ей втридорога продать лекарство от всех болезней и не предлагали выплатить советские надбавки за «небольшую компенсацию». Вместо этого они отремонтировали за 91 тысячу рублей ее старенький дешевый ноутбук, которому красная цена тысяч 10.
- Бабушка откликнулась на объявление о ремонте ноутбука, - рассказали родственники бабушки в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». - Такие листовки расклеены на улицах города. Ребята оперативно приехали и «починили» на 91 тысячу рублей бэушный ноутбук стоимостью 10 тысяч рублей.
Псевдомастер даже выдал пенсионерке квитанцию. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".
К счастью, всей суммы у старушки не оказалось, поэтому она выложила, сколько было – 56 тысяч рублей. Добродушный мастер согласился «сделать скидку для пенсионеров». Листовки с этими объявлениями до сих пор развешаны по всему городу. А значит, попасться на их удочку могут еще многие.
- Компьютерный мастер с руками из плеч, - говорится в листовке. – Меня зовут Александр. Я работаю частным мастером уже более 10 лет. Ударяю вирусы, настраиваю роутеры. Живу рядом, подойду быстро. Низкие цены, высокое качество.
Листовки до сих пор висят по городу. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".
«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» уже направила запрос по данному инциденту в правоохранительные органы.
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ИСТОЧНИК KP.RU