2020-07-26T13:49:08+03:00
Происшествия

«Ушла за ягодами»: 80-летняя бабушка пропала в нижегородском лесу

Поиски старушки продолжаются уже вторые сутки
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«Ушла за ягодами»: 80-летняя бабушка пропала в нижегородском лесу.«Ушла за ягодами»: 80-летняя бабушка пропала в нижегородском лесу.Фото: СОЦСЕТИ
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К сожалению, лето – это не только пора отпусков, но и блужданий по лесам многочисленных грибников и ягодников. Сегодня, 26 июля 2020 года, стало известно об исчезновении в лесу Дальнеконстантиновского района Нижегородской области 80-летней Нины Андреевны Свищовой.

- Около часа дня 25 июля Нина Андреевна ушла в лес за ягодами из своего родного села Борисово-Покровское и пропала, - говорится в сообщении поисково-спасательной группы "Рысь". – Вот уже вторые сутки старушка не выходит на связь. Сейчас к ее поискам привлекли волонтеров.

Известно, что в момент исчезновения бабушка была одета в черную футболку в белую полоску, темно-синюю кофту, белую косынку и галоши. При себе у женщины был желтый бидон.

Приметы пропавшей: среднего телосложения, рост 155 сантиметров, волосы седые, глаза голубые.

Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о местонахождении Нины Андреевны, просят позвонить по телефону 102 или 8(831) 28-38-200.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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