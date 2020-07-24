2020-07-24T17:21:48+03:00
Общество

«Морозовский» открыл места отдыха на берегу озера и пляжный сезон

Пляж в этом году из-за пандемии пришлось открыть позже
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Морозовский» открыл места отдыха на берегу озера и пляжный сезон«Морозовский» открыл места отдыха на берегу озера и пляжный сезон
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Пансионат «Морозовский», расположенный в Арзамасском районе Нижегородской области, вновь принимает гостей. Пляж в этом году из-за пандемии открыли позже, чем обычно, зато сейчас сезон в разгаре. Разве что погода время от времени подводит.

Специально к пляжному сезону проведено водолазное исследование и чистка дна озера, сделаны анализы воды и организовано дежурство спасателей и медицинского персонала.

На морозовском пляже отдыхают не только проживающие в пансионате – можно приехать и на один день благодаря услуге «Отдых для проживания», которая вновь начала действовать с июля.

К услугам гостей – пляж с чистым белым песком, катамараны для водных прогулок и обустроенные места для пикников.

Можно провести замечательный день в тени деревьев в компании друзей, арендовав место отдыха на берегу всего за 200 рублей. В стоимость входит деревянный стол и лавки, мангал, парковка для одной машины и отдых на охраняемой благоустроенной территории.

Любуйтесь видами, слушайте, как плещется вода, и наслаждайтесь общением с близкими!

Ну а если погода подводит, то стоит вспомнить о том, что в «Морозовском» начал свою работу оздоровительный центр. Отдыхающие вновь могут пройти одну из оздоровительных программ пансионата, способствующих снижению веса, укреплению иммунитета, поднятию общего тонуса организма. Среди любимых процедур гостей пансионата – кедровая бочка, лимфодренаж, жемчужные ванны. На пользу пойдут и кислородные коктейли, которые готовят в пансионате.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (83147) 7-94-33, +7-910-890-13-39.

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