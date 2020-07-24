Изготовление капилляров 14-01 освоили на АПЗ

На Арзамасском приборостроительном заводе имени Пландина началось освоение новой детали, которая будет применяться для одного из изделий спецтехники. Первая партия уже изготовлена в цехе №50, сообщает пресс-служба предприятия.

Речь идет о капилляре 14-01, который используется при сборке акселерометра. Деталь эта очень маленькая – длиной всего четыре миллиметра. А нарезается она из тончайшей стеклянной трубки толщиной 0,7 миллиметра.

- Раньше мы эту деталь закупали у других организаций, но при освоении акселерометра решили изготавливать ее самостоятельно, - рассказывает начальник отдела службы главного технолога Алексей Прусаков. – Мы пытались перенять особенности обработки у различных производителей стеклянных трубок. Но никто из тех, кто занимается стеклом, обычно не берется работать с такой «мелочью». Поэтому и было принято решение о разработке техпроцесса изготовления капилляров.

Изготовление капилляров 14-01 освоили на АПЗФото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Оснастку изготовили в цехе №65, а техпроцесс разработали специалисты СГТ во главе с начальником группы Павлом Червяковым. Главная задача – провести резку стекла и добиться требуемой точности, чтобы при дальнейшей шлифовке не образовывались сколы.

- Процесс весьма трудоемкий, мы его делим на несколько стадий. Зато мы получаем отличное качество! – подчеркивает Павел Червяков.

Отработка техпроцесса по изготовлению стеклянных капилляров идет в цехе №50. Работа эта практически ювелирная, требует особой аккуратности от исполнителя на всех стадиях техпроцесса. Вначале необработанные заготовки закрепляются на специальной планке и покрываются смолой. После сушки они поступают на шлифовальный участок для нарезки на трубочки длиной 5 мм. Затем эти капилляры подвергаются ультразвуковой чистке. Чистые детали снова заливаются лаком и идут на доводку, отшлифовываются в размер. И снова отмываются от лака. Впоследствии капиллярные трубочки будут проходить химическую обработку в ЦЗЛ, этот процесс пока на стадии разработки.

– Пробная партия получилась хорошего качества, – говорит Павел Червяков. – Теперь мы переходим на стадию изготовления данных деталей без дополнительного технологического контроля со стороны специалистов СГТ.

В планах – выпуск около 300-500 данных капилляров в месяц.