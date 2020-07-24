2020-07-24T17:13:12+03:00
Общество

Изготовление капилляров 14-01 освоили на АПЗ

Работа эта поистине ювелирная, и требует особого внимания
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изготовление капилляров 14-01 освоили на АПЗИзготовление капилляров 14-01 освоили на АПЗФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
Изменить размер текста:

На Арзамасском приборостроительном заводе имени Пландина началось освоение новой детали, которая будет применяться для одного из изделий спецтехники. Первая партия уже изготовлена в цехе №50, сообщает пресс-служба предприятия.

Речь идет о капилляре 14-01, который используется при сборке акселерометра. Деталь эта очень маленькая – длиной всего четыре миллиметра. А нарезается она из тончайшей стеклянной трубки толщиной 0,7 миллиметра.

- Раньше мы эту деталь закупали у других организаций, но при освоении акселерометра решили изготавливать ее самостоятельно, - рассказывает начальник отдела службы главного технолога Алексей Прусаков. – Мы пытались перенять особенности обработки у различных производителей стеклянных трубок. Но никто из тех, кто занимается стеклом, обычно не берется работать с такой «мелочью». Поэтому и было принято решение о разработке техпроцесса изготовления капилляров.

Изготовление капилляров 14-01 освоили на АПЗ Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Изготовление капилляров 14-01 освоили на АПЗФото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Оснастку изготовили в цехе №65, а техпроцесс разработали специалисты СГТ во главе с начальником группы Павлом Червяковым. Главная задача – провести резку стекла и добиться требуемой точности, чтобы при дальнейшей шлифовке не образовывались сколы.

- Процесс весьма трудоемкий, мы его делим на несколько стадий. Зато мы получаем отличное качество! – подчеркивает Павел Червяков.

Отработка техпроцесса по изготовлению стеклянных капилляров идет в цехе №50. Работа эта практически ювелирная, требует особой аккуратности от исполнителя на всех стадиях техпроцесса. Вначале необработанные заготовки закрепляются на специальной планке и покрываются смолой. После сушки они поступают на шлифовальный участок для нарезки на трубочки длиной 5 мм. Затем эти капилляры подвергаются ультразвуковой чистке. Чистые детали снова заливаются лаком и идут на доводку, отшлифовываются в размер. И снова отмываются от лака. Впоследствии капиллярные трубочки будут проходить химическую обработку в ЦЗЛ, этот процесс пока на стадии разработки.

– Пробная партия получилась хорошего качества, – говорит Павел Червяков. – Теперь мы переходим на стадию изготовления данных деталей без дополнительного технологического контроля со стороны специалистов СГТ.

В планах – выпуск около 300-500 данных капилляров в месяц.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новые возможности старых промышленных территорий. В Никеле стартовал конкурс бизнес-проектов
24 июля «Норникель» официально презентовал конкурс долгосрочных бизнес-проектов, которые будут реализованы в Мурманской области на высвобождающейся территории плавильного цеха
Денис Миронов: «Поверку приборов учета у юридических лиц никто не отменял»
Эксперты ЦСМ поясняют: со временем счетчики начинают искажать реальный расход вследствие механических повреждений мусором, а также из-за отложений ржавчины, износа подвижных частей счетчика
Новости 24
Глеб Никитин пообещал запретить катание на лошадях на Большой Покровской
Летние веранды и кафе откроются в нижегородских парках с 25 июля
В Нижнем Новгороде завершился фестиваль «Горький fest»
Существует ли вакцина, препарат или другой способ лечения COVID-19?
На 100 туристических объектах Арзамаса появятся QR-коды
Строительство развязки в районе Ольгино идет ускоренными темпами
Появился подозреваемый в утечке газа в Нижнем Новгороде
Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области превысило 22,5 тысячи человек
Два велосипедиста погибли в ДТП в Нижегородской области за сутки
Диагностика коронавиусной инфекции: три главных метода
В Нижнем Новгороде 24 июля ожидается солнечная погода
Глеб Никитин предложил сформулировать идеологию и миссию национального проекта «Экология»
Глеб Никитин предложил распространить нацпроект «Экология» на обращение с отходами III-V классов опасности
Дни памяти преподобного Серафима Саровского в Дивееве пройдут без массовых мероприятий
Главный редактор нижегородской «Комсомолки» Андрей Вовк избран в Общественную палату Нижнего Новгорода