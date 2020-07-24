«Дежурили на Средиземном море и снимались в кино»: Начальник группы ОРиЭ АПЗ Дмитрий Бибиков рассказал о службе в войсках ВМФ

Лучшие моряки среди пехотинцев и лучшие пехотинцы среди моряков – так говорят о морской пехоте. Начальник группы ОРиЭ Арзамасского приборостроительного завода Дмитрий Бибиков, старший матрос морской пехоты в запасе, рассказал, как прошла его служба в этих войсках ВМФ России.

Черное море, черный берет

К службе в армии Дмитрий Бибиков готовился целенаправленно. Серьезно занимался физической подготовкой, посещал военно-патриотический клуб. Мечтал служить в ВДВ. А попал в 810-й отдельный полк морской пехоты.

По полученной в Арзамасском сельхозколледже специальности «техник-механик» был распределен водителем БТРа.

Во время положенного всем призывникам «карантина» Дмитрий впервые сел за руль бронетранспортера и на нем прошел «автомобильным маршем» 500 км по Крыму.

Первые дни службы он описывает так: день - стрельба, день - наряд, день - тактика, день - наряд...

- На побережье к полудню температура воздуха +40С в тени. А до стрельбища 10 км пешим маршем. Поэтому подъем ранний, - рассказывает Дмитрий. - Стрелять довелось изо всех видов оружия. Но за мной, как за водителем, штатным числился автомат Калашникова.

Дважды полк, в котором служил Дмитрий Бибиков, участвовал в учениях у горы Опук – на одном из самых больших полигонов ВМФ.

Сопровождая «Москву»

В октябре 2002 года усеченная рота 810-го полка на БДК «Ямал» сопровождала подшефный АПЗ ракетный крейсер «Москва» в боевом дежурстве по Средиземному морю. От Севастополя шли через Босфор и Дарданеллы. Через неделю зашли в Грецию, на остров Корфу, где участвовали в открытии памятника Нахимову. Оттуда отправились в хорватский порт Сплит, там им наперерез вышел албанский катер - пришлось пострелять.

На обратном пути встретили американский авианосец «Авраам Линкольн», перегородивший фарватер. Вежливо подождали. «Линкольн» ушел в сторону. Завершив дежурство, повернули назад.

Морпехи на Красной площади

Дважды Дмитрий Бибиков был участником Парада Победы в Москве - в 2002 и 2003 годах.

Подготовка начиналась в феврале, а 1 апреля полк отправлялся в столицу. Там на Ходынском поле ежедневно тренировались. Если один из шеренги «выпал» - а это сразу заметно, - вся шеренга остается на тренировку вечером. Поэтому ошибаться было не принято, старались все.

- «Дух Парада» не забуду никогда, - признается Дмитрий. - Когда идешь по Красной площади в составе своего полка, впереди сотни солдат и офицеров, позади – столько же… Слышишь: «Под Знамя Победы… смирно!» Такие ощущения невозможно описать, только пережить самому!

Цветы, кино…

Как минимум дважды полк, в котором служил Дмитрий Бибиков, участвовал в киносъемках.

Сцены на даче из фильма «Водитель для Веры» снимали в приписанном к их части заброшенном пионерском лагере «Алсу». Вот морпехов из 810-го полка и пригласили подготовить территорию к съемкам.

А в сериале «Спецназ» засветились и БТРы Дмитрия, и его сослуживцы, которые играли моджахедов.

Было у морпехов 810-го полка еще одно мирное занятие – они ухаживали за розарием воинской части и миндальным парком.

Об армии Дмитрию напоминают многочисленные фотографии, сохранившаяся форма. А еще – сослуживец из Лукоянова Александр, ставший настоящим другом. Несколько раз в год они семьями ездят друг к другу в гости.

- Ни одного часа, ни одной минуты не пожалел, что пошел служить в армию! – уверенно говорит Дмитрий. - Как бы пафосно это ни звучало, там учат тому, что такое честь и достоинство, учат стойкости. Официальный девиз морпехов: «Где мы – там победа!». А еще мы всегда говорили: «Лучше быть последним среди львов, чем первым среди шакалов». Так и живем...