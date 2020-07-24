Шесть приборов, выпускаемых на АПЗ, несут службу на судах ВМФ России

Шесть приборов, которые серийно выпускаются на Арзамасском приборостроительном заводе имени Пландина, несут службу на судах Военно-морского флота России. Приборы морской тематики начали производить на АПЗ с 2004 года – первыми были рулевые приводы МИ-1 и МИ-2. «Мозговым центром» по их проектированию и внедрению в производство стало КБ-8 под руководством Александра Дубова. С 2016 года МИ-2 начали выпускать серийно, а документация на МИ-1 была передана на другое предприятие.

Еще один механизм – МИ-2М – был разработан позднее, в 2012 году. И хотя опытно-конструкторские работы над ним пока временно приостановлены, ООО «АПКБ» уже работает над новым исполнительным механизмом – МИ-3.

Винтомоторный агрегат (ВМА), который входит в состав движительно-рулевого комплекса самоходного подводного аппарата, тоже «родом» из КБ-8. Его разработка началась в 2005 году, в 2017 году завершились квалификационные испытания, и прибор был поставлен в серийное производство.

Кроме того, на АПЗ также серийно выпускаются исполнительные механизмы управления рулями всплытия-погружения и крена буксируемого подводного аппарата.

Важнейшие цеха по выпуску всех изделий морской тематики – механические 50-й и 56-й цеха и сборочный 42-й цех. Сопровождение всей КД после перевода основного конструкторского состава КБ-8 в АПКБ ведут инженеры-конструкторы Сергей Борисов и Сергей Бакулин.

– Наша ежедневная работа – актуализация действующей конструкторской документации в соответствии с ГОСТами, решение производственных вопросов с технологами, мастерами участков, – рассказывает Сергей Борисов. – А основной задачей мы считаем перевод изготовления приборов морской тематики полностью на отечественную элементную базу. Тогда мы точно сможем сказать, что без нас в России не только не летают, но и по морю не ходят!