Знаменитый фестиваль «Ритм и Мелодия» хотят возродить к 800-летию Нижнего Новгорода

Региональный конкурс детской эстрадной песни «Ритм и Мелодия» планируется возродить к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом «Комсомольской правде – Нижний Новгород» сообщила певица, продюсер и организатор культурных мероприятий Яна Крошкина.

В 1998 году Яна Крошкина - 11-тилетняя девчонка из Лыскова - стала лауреатом 1-й степени вокального конкурса «Ритм и Мелодия». Далее последовал гастрольный тур по России, участие в международном песенном конкурсе в Финляндии, успешное поступление на эстрадно-джазовое отделение в Нижегородское музыкальное училище имени Балакирева.

Судьба очень многих ребят, не представляющих свою жизнь без музыки и сцены, сложилась именно благодаря фестивалю. Более восьмисот юных талантов нашей области приняли участие в «Ритмах» с 1993 по 2000 годы. Конкурс сформировал целое поколение артистов, продвигающих музыкальную культуру на лучших концертных площадках России и зарубежья.

Яна Крошкина после победы на фестивале стала профессиональной певицей.

Сегодня Яна - певица, продюсер, организатор культурных мероприятий - планирует возродить это событие, превратив его в зрелищный digital-проект, не уступающий в своей реализации самым масштабным музыкальным проектам страны.

- Если сегодня ребенок всерьез решил связать свою жизнь с музыкой, просто заниматься вокалом недостаточно, - уверена Яна. - За последние 20 лет механизмы продвижения очень изменились. Нужен хороший авторский материал, профессиональное портфолио, люди, которые подскажут, как действовать на этом пути. Поэтому в основе конкурса - бесплатное участие детей всей области с полным погружением в творческую среду, созданную самыми опытными музыкальными экспертами России. Очень важно для ребят получить поддержку от профессионалов и осуществить свою мечту – выйти на сцену и быть услышанными. Необходимо дать возможность всем жителям нашего региона следить за событиями конкурса и влиять на судьбу участников путем голосования. Таким образом, к развитию музыкальной культуры будет причастен каждый.

Яна хочет возродить «Ритм и Мелодию», чтобы у каждого ребенка появился шанс проявить себя.

Планируется, что конкурс будет показываться на телевидении и в YouTube. Дети будут заниматься с профессиональными педагогами, в том числе из Гнесинки.

В настоящий момент на сайте «Центр 800» проходит голосование за проекты. После голосования проекты оценит экспертная комиссия, и лучшие из них получат финансовую поддержку.