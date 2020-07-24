Денис Миронов: «Поверку приборов учета у юридических лиц никто не отменял»

Подготовка к отопительному сезону в регионе идет полным ходом. Между тем, на телефон «горячей линии» Государственного центра стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Нижегородской области поступает большое количество звонков от предпринимателей: «каникулы по поверке счетчиков касаются всех?»

Напомним, в апреле вышло постановление Правительства РФ «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Согласно документу, все индивидуальные приборы учета, поверка которых заканчивается в период с апреля 2020 по 1 января 2021 годы, можно будет использовать для передачи показаний без поверки вплоть до 1 января 2021 года.

«Для юридических лиц поверку приборов учета никто не отменял. Домоуправляющие и ресурсоснабжающие организации, крупные предприятия, малый и средний бизнес – для них мы проводим работы в прежнем графике, ведь от этого зависит бесперебойное оказание жизненно важных услуг населению региона», - сообщил директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

Эксперты ЦСМ поясняют: со временем счетчики начинают искажать реальный расход вследствие механических повреждений мусором, а также из-за отложений ржавчины, износа подвижных частей счетчика. Поэтому необходимо в обязательном порядке проводить поверку, чтобы определить и подтвердить соответствия счетчика установленным техническим требованиям. Цель поверки удостовериться, что прибор точно показывает объем израсходованного ресурса. Если средство измерения работает корректно, выдается свидетельство о поверке и вносится информация в ФГИС «Аршин».

Особое внимание к жилому фонду, поскольку неповеренный общедомовой приор учета тепла, например, может накручивать показания далеко не пользу собственников жилья.

«Поверенный счетчик – это точные показания и конкретная оплата, рубль в рубль. Кстати, жители вправе запросить у своей управляющей компании информацию о показаниях общедомовых приборов учета и свидетельство о поверке. Это необходимо, чтобы убедиться в достоверности начислений за потребленное тепло свет и воду», - добавил Денис Миронов.

Более подробно о поверке - на сайте nncsm.ru в разделе «Личный кабинет», и по телефону «горячей линии» ЦСМ: 8-800-200-22-14.