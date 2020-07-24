2020-07-24T10:39:06+03:00
Общество

«Горячие источники забили»: Гидравлические испытания на улице Ульянова перепугали нижегородцев

На участке уже проведены все необходимые ремонтные работы [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Гидравлические испытания на улице Ульянова перепугали нижегородцев. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".Гидравлические испытания на улице Ульянова перепугали нижегородцев. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".
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На днях нижегородцы с изумлением обнаружили горячие источники на улице Ульянова в Нижнем Новгороде, бьющие прямо посреди дороги. Бдительные горожане тут же поделились необычным роликом в социальных сетях.

- Народ, кто замёрз, можно съездить погреться на Ульянова, - призвала горожан в группе «Нижний Новгород. Без цензуры» нижегородка Анна Решетова. - Там горячие источники забили, надеюсь не за наш счет.

Впрочем, как оказалось, пугаться нижегородцам не стоило. Гидравлические испытания тепловых сетей являются обычным явлением для летнего времени.

- На данном участке проводятся гидравлические испытания тепловых сетей, направленные на выявление дефектов трубопроводов, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе АО «Теплоэнерго». - Это необходимые мероприятия для обеспечения бесперебойной поставки тепловой энергии жителям в предстоящем отопительном сезоне. Выявляемые повреждения устраняются в кратчайшие сроки. Поврежденный участок огорожен, ведутся ремонтные работы.

Фонтан на Ульянова.Видео: "Нижний Новгород. Без цензуры".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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