«Горячие источники забили»: Гидравлические испытания на улице Ульянова перепугали нижегородцев
На днях нижегородцы с изумлением обнаружили горячие источники на улице Ульянова в Нижнем Новгороде, бьющие прямо посреди дороги. Бдительные горожане тут же поделились необычным роликом в социальных сетях.
- Народ, кто замёрз, можно съездить погреться на Ульянова, - призвала горожан в группе «Нижний Новгород. Без цензуры» нижегородка Анна Решетова. - Там горячие источники забили, надеюсь не за наш счет.
Впрочем, как оказалось, пугаться нижегородцам не стоило. Гидравлические испытания тепловых сетей являются обычным явлением для летнего времени.
- На данном участке проводятся гидравлические испытания тепловых сетей, направленные на выявление дефектов трубопроводов, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе АО «Теплоэнерго». - Это необходимые мероприятия для обеспечения бесперебойной поставки тепловой энергии жителям в предстоящем отопительном сезоне. Выявляемые повреждения устраняются в кратчайшие сроки. Поврежденный участок огорожен, ведутся ремонтные работы.
Фонтан на Ульянова.Видео: "Нижний Новгород. Без цензуры".
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ИСТОЧНИК KP.RU