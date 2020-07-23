Жуткая авария со свадебным кортежем на Нижневолжской набережной попала на видеокамеру

Серьезная авария, которая произошла в минувшие выходные на Нижневолжской набережной, попала на одну из уличных камер видеонаблюдения. Жуткие кадры опубликовало сообщество «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» Вконтакте.

На видео видно, как черная «вазовская» легковушка «подрезала» серую иномарку, которая в итоге вылетела на полосу встречного движения и протаранила еще пару автомобилей. Инцидент произошел в районе дома №1 в субботу, 18 июля 2020 года. Судя по словам очевидцев, в ДТП оказался замешан свадебный кортеж.

Фото: паблик «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» Вконтакте

Столкновение было настолько мощным, что автомобили буквально раскидало по проезжей части. Не обошлось без пострадавших – ранены были три человека, одного из которых из транспортного средства вызволяли сотрудники МЧС.

Как позже уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, ранения получили 21-летний водитель отечественной легковушки, его 16-летняя пассажирка, а также 41-летний мужчина, который ехал за рулем «Киа».

Жуткая авария со свадебным кортежем на Нижневолжской набережной .Источник: паблик «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» Вконтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.