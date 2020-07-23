2020-07-23T11:17:23+03:00
Происшествия

Жуткая авария со свадебным кортежем на Нижневолжской набережной попала на видеокамеру

Публикуем кадры с места происшествия [фото, видео]
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Фото: паблик «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» ВконтактеФото: паблик «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» Вконтакте
Изменить размер текста:

Серьезная авария, которая произошла в минувшие выходные на Нижневолжской набережной, попала на одну из уличных камер видеонаблюдения. Жуткие кадры опубликовало сообщество «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» Вконтакте.

На видео видно, как черная «вазовская» легковушка «подрезала» серую иномарку, которая в итоге вылетела на полосу встречного движения и протаранила еще пару автомобилей. Инцидент произошел в районе дома №1 в субботу, 18 июля 2020 года. Судя по словам очевидцев, в ДТП оказался замешан свадебный кортеж.

Фото: паблик «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» Вконтакте

Фото: паблик «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» Вконтакте

Столкновение было настолько мощным, что автомобили буквально раскидало по проезжей части. Не обошлось без пострадавших – ранены были три человека, одного из которых из транспортного средства вызволяли сотрудники МЧС.

Как позже уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, ранения получили 21-летний водитель отечественной легковушки, его 16-летняя пассажирка, а также 41-летний мужчина, который ехал за рулем «Киа».

Жуткая авария со свадебным кортежем на Нижневолжской набережной .Источник: паблик «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» Вконтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Кулебаках в ДТП погиб подросток-велосипедист
Фейковые новости о коронавирусной инфекции: опровергаем мифы
Глеб Никитин провел заседание рабочей группы Госсовета по экологии
Еще три пациента с коронавирусом скончались в нижегородских больницах за минувшие сутки
В Дзержинске завершаются работы по реконструкции Шуховской башни
Пенсионер погиб под колесами собственной иномарки в Кстовском районе
Почти 17 тысяч нижегородцев вылечились от COVID-19 с начала пандемии
За сутки коронавирус подтвердился еще у 202 жителей Нижегородской области
Площадь существующих павильонов в «Швейцарии» уменьшится почти на 3 тысячи квадратных метров
Дмитрий Скворцов: «Совершенствование дорожной сети всегда предполагает временные неудобства»
Женщина и ее трехлетний сын отравились газом в центре Нижнего Новгорода
Коронавирус вызывает синдром «text-neck»: что это и как распознать?
Свыше 2,5 миллиардов рублей кредитов получили нижегородские предприниматели на выплаты зарплат
На трассе М-7 «Волга» ввели временные ограничения движения по мосту через Кудьму
Обнаружен возможный источник запаха газа в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде планируют развивать круизный туризм