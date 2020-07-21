2020-07-21T20:51:04+03:00
Общество

В Дзержинске в частной квартире обнаружены тротиловые шашки

Опасную находку сделал грузчик, который перетаскивал из квартиры вещи
Елена ЛАЗАРЕВА
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На место обнаружения взрывчатки незамедлительно прибыли все службы экстренного реагирования. ФОТО: пресс-служба администрации ДзержинскаНа место обнаружения взрывчатки незамедлительно прибыли все службы экстренного реагирования. ФОТО: пресс-служба администрации Дзержинска
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Во вторник 21 июля в 14:35 в одной из квартир по улице Пушкинской в Дзержинске были обнаружены подозрительные предметы, похожие на взрывчатое вещество. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как рассказали «КП» источники в правоохранительных органах, найденные предметы действительно оказались тротиловыми шашками. Сначала было найдено две шашки, а затем еще одна. Как сообщил источник, опасную находку сделал грузчик, который перетаскивал из квартиры вещи.

На место обнаружения взрывчатки незамедлительно прибыли все службы экстренного реагирования в составе порядка 20 человек и 6 единиц техники. Из двух подъездов дома эвакуировали жильцов, сотрудники Росгвардии вывезли подозрительные предметы на обследование.

Также в соцсетях появилась информация, что взрывчатка принадлежала пенсионеру, который на днях умер. Квартиру, якобы, вскрыли по требованию соседей, которые почувствовали неприятный запах. Эту информацию источник не подтвердил.

В 15:50 все эвакуированные жители вернулись в свои квартиры. В настоящее время опасности для жителей нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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