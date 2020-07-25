2020-07-25T16:46:09+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде установили детский игровой комплекс «секонд-хэнд» [видео]

Старая площадка, которую пытались выдать за новую, не простояла и суток
Елена ЛАЗАРЕВА
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"Новая" площадка категорически не понравилась жителям"Новая" площадка категорически не понравилась жителям
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В одном из дворов Нижнего Новгорода коммунальщики установили новую детскую площадку. Ну как «новую»? Новой она является только по бумагам, а по факту полусгнившие обшарпанные конструкции, изрисованные и с облупившейся краской «новыми» назвать никак нельзя.

Как рассказали жители дома, во дворе которого установили площадку «секонд-хэнд», раньше на этом месте стояли другие элементы. «Была пластмассовая площадка, более-менее приличная, мы написали заявление на замену и нам привезли вот это», - жалуется одна из местных жительниц.

Секонд-хенд по-нижегородски. Коммунальщики установили сгнивший детский городок под видом нового.Жильцы домов называют произошедшее "неуважением" к ним и к их детям, а еще советуют тем, кто принял решение об установке такой "замечательной" площадки, сделать такую же, только в своем дворе

Монтаж игрового комплекса торжественно состоялся в четверг, 23 июля. А уже в четверг, 24 июля, комплекс так же быстро демонтировали и вывезли в неизвестном направлении. Как пояснил сотрудник пресс-службы домоуправляющих компаний Нижегородского, Советского, Приокского, Канавинского и Московского районов Нижнего Новгорода Михаил Песин, подрядчик, который занимался установкой детского городка, должен был одновременно выполнить и ремонт, и монтаж комплекса. «Соответствующее указание было дано подрядчику «ДК Канавинского района», - подчеркнул он. – С подрядчиком будет проведена внутренняя проверка по поводу неисполнения условий ремонта комплекса при установке. В связи с выраженным мнением жителей дома комплекс был демонтирован, в эксплуатацию его не вводили».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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