2020-07-23T16:24:17+03:00
Общество

«Экспресс-мойка подъезда»: Тропический ливень прошел в многоэтажке Нижнего Новгорода

Необычное видео нижегородцы сняли в одном из домов на улице Движенцев [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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ФОТО: Домоуправляющая компания Канавинского района.ФОТО: Домоуправляющая компания Канавинского района.
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То, что на улице уже несколько дней подряд льют дожди, нижегородцы понемногу привыкли. Однако когда тропический ливень начался прямо внутри подъезда жилого дома на улице Движенцев в Канавинском районе, они пришли в недоумение.

- Спасибо домоуправляющей компании, - написали жители в группе «Нижний Новгород». - Ливневки не чистили со времен СССР. Зато ежегодные отчеты по обслуживанию рисуют красиво.

По словам пользователей интернета, в своей беде жители этого дома не одиноки – подобное можно увидеть и в других домах.

- На Акимова 22 в тамбурах такая же ситуация. В щитках хлопки и искрят провода, - отметила Татьяна Аллахвердиева.

- Сами живем на девятом этаже на Мещере, и тоже такое было, - поделилась Евгения Архипова. - Сейчас никак не дождемся, чтобы русты замазали по-хорошему, оттуда уже мох растет. И заявление писали, устно и письменно, с того года ждем.

Впрочем, некоторые участники сообщества отнеслись к этому с юмором. В комментариях многие тут же принялись соревноваться в остроумии.

- Ничего необычного, это экспресс-мойка подъезда, автоматизация, - пошутил Сергей Король.

- Тропический душ, - отметил Роман Максимычев.

Чтобы выяснить причину этого тропического ливня, «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» направила запрос в домоуправляющую компанию Канавинского района.

- Причиной происшедшего является частичное разрушение оголовков вентканалов на кровле дома в процессе длительной эксплуатации, а также несанкционированных действий жителей и провайдеров при установке антенн, проводов и иного оборудования на крыше, - сообщили в пресс-службе ДУКа. - Специализированная обслуживающая организация в настоящее время приступила к ремонтным работам, которые должны быть завершены до конца недели, после чего потребуется поквартирная проверка системы вентиляции. В настоящее время лифт во втором подъезде остановлен до завершения производства ремонтных работ во избежание аварийных ситуаций. По окончании ремонта специалистами будет также проведена проверка и запуск лифтового оборудования.

Тропический ливень прошел в многоэтажке Нижнего Новгорода.Видео: "Нижний Новгород".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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