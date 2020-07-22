По Нижнему Новгороду начал ходить двухэтажный экскурсионный автобус

В Нижнем Новгороде сегодня вышел в первый рейс двухэтажный экскурсионный автобус. Данный проект организован при поддержке администрации Нижнего Новгорода в преддверии празднования дня города.

- Похожий проект ранее был организован во время работы фестиваля «Горьковская елка», - отметил директор департамента предпринимательства и туризма администрации Нижнего Новгорода Илья Лагутин. – Для нас большая радость, что проект получил продолжение и летом. Мы надеемся, что эти экскурсии позволят нижегородцам и гостям города заново влюбиться в Нижний Новгород.

По данным организаторов, экскурсия включает в себя посещение 20 основных достопримечательностей города. Приобрести билеты можно прямо у стюардов или на сайте компании. В автобусе пассажиры смогут воспользоваться аудиогидом и индивидуальными наушниками. При этом в автобусе соблюдены все необходимые санитарные требования и социальной дистанции. Ходить автобус будет до 16 августа.

- Нижегородская область постепенно открывается для туристов, - отметил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев. – Помимо классических экскурсий по самым значимым туристическим местам региона, сегодня мы открываем для нижегородцев возможность посмотреть экскурсии на двухэтажных автобусах.

КОНКРЕТНО

По какому маршруту следует автобус?

• площадь Революции

• площадь Горького

• площадь Свободы

• площадь Минина и Пожарского

• Чкаловская лестница

• Речной вокзал

• Стрелка

• площадь Ленина

• Московский вокзал

КСТАТИ

Автобусы стартуют с двух точек: в 12.00 – от Московского вокзала (со стороны ТЦ Республика) и с 12.30 от площади Минина и Пожарского (у памятника В.Чкалову). Интервал движения составляет полчаса.

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