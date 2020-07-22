«Балтийский онлайн-дебют»: Калининград проводит кинофестиваль в онлайн-формате

Кинофестиваль «Балтийский дебют» пройдёт в Калининграде с 24 по 31 июля. Фестивальные фильмы будут доступны в специальном разделе на IVI, где зрители по всей России смогут проголосовать за понравившуюся картину: от лидеров российского проката до нишевых международных фильмов.

В программу мероприятия войдет 15 картин-рекордсменов российского кинопроката,режиссёров Балтийского региона и Северной Европы. Зрители смогут стать членамибольшого жюри, приняв участие в онлайн-голосовании. Голосование продлится неделю на сайте IVI, и по его итогам в последний фестивальный день будет вручен Приз зрительских симпатий.

Организаторами фестиваля выступила АНО «Фестивальная дирекция» при поддержке Правительства Калининградской области. Церемония открытия состоится в Калининграде 24 июля, на территории объекта культурного наследия Башня Врангеля. На неё приглашены специальные гости: губернатор Калининградской области Антон Алиханов, министр по культуре и туризму КО Андрей Ермак, режиссёр и генпродюсер IVI Давид Кочаров, режиссёр, сценарист независимого кино и актёр Игорь Волошин.

Во время церемонии будет играть Калининградский Областной Симфонический Оркестр под руководством Аркадия Фельдмана, произойдёт торжественная закладка памятной плитки в честь первого Дня янтаря, а также состоится показ дебютной картины «Сверхновая» польского режиссёра БартошаКоуглика.

Бесплатно посмотреть фильм в это же время смогут все желающие в автомобильном кинотеатре «Ночной дозор». Перед фильмом на экран выведут прямую трансляцию из Башни Врангеля, начало показа в 21.30. Программный список фестиваля доступен здесь и на сайте АНО «Фестивальная дирекция».

Закрытие фестиваля состоится 31 июля, на следующий день после завершения онлайн-голосования. В этот день организаторы назовут фильм, которому достанется Приз зрительских симпатий — узнать об итогах можно будет на сайте IVI.

Программный список фестиваля «Балтийский онлайн-дебют»

Фильм открытия (показ на открытых площадках Калининграде 24.07: в Башне Врангеля и автомобильном кинотеатре «Ночной Дозор»)

«СВЕРХНОВАЯ» (Supernova) драма/триллер, Польша, 2019, 78 мин

Режиссёр: БартошКоуглик

В ролях: Марек Браун, МарчинХицнар

ПРИЗЫ: Лучший дебют на фестивале в Гдыне, Премия кинокритиков в Дублине, Лучшая режиссура на фестивале в Пуне

Трое мужчин, одно место и одно событие, которое навсегда изменит их жизни. А где-то в небе исчезнет или загорится звезда.

Драма разыгрывается перед вашими глазами в течение каких-то скромных 80 минут, но катастрофу вы потом будете ощущать ещё долгие годы.

Пьяный муж падает на обочине дороги и отключается. Женщина убегает от него с двумя детьми. Где-то вдалеке несётся хищный автомобиль. Скоро всё случится. И толькотолько Бог сможет помочь.

Это невероятно мощный фильм, сметающий все наши заслонки, это живая пульсирующая рана, это метафора, притча о человеческом существовании, о раскаянии. И о наивысшем прощении.

Фильмы конкурсной программы (доступны с 24 по 31 июля на IVI)

ЛЕТО

Российские хиты

«Сердце мира» реж. Наталья Мещанинова

«Рок» реж. Иван Шахназаров

Международный хит

«Юморист» (Латвия, Чехия, Россия) реж. Михаил Идов

НОСТАЛЬГИЯ

Российские хиты

«Кино про Алексеева» реж. Михаил Сегал

«Ваш репетитор» реж. Антон Коломеец

Международный хит

«Я не вернусь» (Казахстан, Эстония, Финляндия) реж. ИльмарРааг

ЛЮБИТ/НЕ ЛЮБИТ

Российские хиты

«Двое» реж. Тимофей Жалнин

«Ван Гоги» реж. Сергей Ливнев

Международный хит:

«Саамская кровь» (Швеция, Норвегия) Режиссер Аманда Кернелл

УСПЕХ

Российские хиты

«Большой» реж. Валерий Тодоровский

«Звезда» реж. Анна Меликян

Международный хит

«Топ модель» (Дания) реж. МадсМаттисен

ВЕСЕЛО И НЕ ОЧЕНЬ

Российские хиты

«Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом престарелых» реж. Александр Хант

«Изображая жертву» реж. Кирилл Серебренников

Международный хит

«Ешь, спи, умри» (Швеция) реж. Габриэла Пихлер