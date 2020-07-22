2020-07-22T17:40:47+03:00
Звезды

Английский стиль, фасад цвета белой магнолии и кованые ограждения балкона: Екатерина Одинцова рассказала, каким хочет видеть свой новый дом

Фотографиями своего нового приобретения телеведущая поделилась с подписчиками
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Английский стиль, фасад цвета белой магнолии и кованые ограждения балкона: Екатерина Одинцова рассказала, каким хочет видеть свой новый дом.Английский стиль, фасад цвета белой магнолии и кованые ограждения балкона: Екатерина Одинцова рассказала, каким хочет видеть свой новый дом.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Известная телеведущая Екатерина Одинцова, наконец, обзавелась собственным домом. Своей радостью она тут же поделилась с подписчиками. И в ответ посыпалась целая череда советов по его улучшению и ремонту. Некоторые из них пришлись светской львице весьма по душе.

- Ремонт - невероятно увлекательное приключение, - призналась телеведущая. - Когда я покупала дом, я думала, что он - идеален и я ничего не хочу менять в планировке. Но консилиум из дизайнера, архитектора, куратора и бригадира открыли мне глаза. Начинается эпоха перемен, и мне очень помогают ваши советы!

По словам Екатерины, именно благодаря подписчикам она определилась с дизайном фасада. Теперь все это предстоит воплотить в жизнь.

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Ремонт - невероятно увлекательное приключение!
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- После публикации о фасаде вы прислали мне столько вариантов, что я нашла свой, о котором не догадывалась, - рассказала Екатерина Одинцова. - Английский стиль, фасад цвета белой магнолии и кованые ограждения балкона - это будет очень красиво! Осталось решить, как оформить бывший гараж и чем отделать крыльцо и цоколь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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