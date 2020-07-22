2020-07-22T12:56:47+03:00
Общество

Парад парусов и фиеста: Стало известно, как будет отмечаться День города 2020 в Нижнем Новгороде

Из-за пандемии коронавируса от массовых мероприятий придется отказаться
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Парад парусов и фиеста: Стало известно, как будет отмечаться День города 2020 в Нижнем НовгородеПарад парусов и фиеста: Стало известно, как будет отмечаться День города 2020 в Нижнем НовгородеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и директор городского департамента культуры Роман Беагон рассказали, как будет отмечаться День города в 2020 году. Брифинг состоялся в формате видеоконференции 22 июля 2020 года.

- Пандемия коронавируса, безусловно, внесла свои коррективы в наши планы, но мы приняли решение не отказываться от празднования и не переводить его полностью в онлайн-режим. Также, безусловно, будут соблюдаться все меры безопасности, - подчеркнул Юрий Шалабаев.

- Мы отталкиваемся от требований безопасности – а значит, запрета массовых мероприятий. Кроме того, важна эффективность расходования бюджетных средств. Сделать красивый салют за 20 миллионов – такого у нас не будет точно, - добавил Роман Беагон.

Итак, вот какие мероприятия ожидают нижегородцев в День города – 2020:

- Парад парусов. Он будет проходить 15 августа 2020 года с 20:30 до 22:00. В нем примут участие 20 яхт, паруса которых будут подсвечиваться разными цветами.

- Приволжская фиеста воздушных шаров.

- Рыболовный турнир на Гребном канале. Рыбаки будут размещаться с соблюдением двухметровой дистанции, количество участников – не более 200 человек.

- Пленэр на Нижневолжской набережной.

Кроме того, 15 августа состоится мотопробег «Ночных волков», которые вручат медицинским работникам так называемые «Карты героев» - сертификаты, по которым можно будет бесплатно посетить музей, планетарий и театр до 31 декабря 2020 года.

15 августа также состоится торжественная церемония возложения цветов – правда, закрытая, чтобы не допустить скопления народа. В закрытом режиме пройдет и награждение добровольцев и лауреатов премии Нижнего Новгорода.

Помимо этого, 15 августа будет также проведена лотерея, с помощью которого выберут 100 дворов, которые ждет малое благоустройство.

А вот чего не будет на Дне города в этом году – так это концерта и лазерного шоу, которые подразумевают значительную массовость. Салют тоже под вопросом, но по нему решение будет приниматься позже, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Ссылки для регистрации на мероприятия можно найти на сайте городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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