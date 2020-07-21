Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 21 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
По данным на 21 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области превысило отметку в 22 тысячи человек. Больше половины из них находятся не на территории областного центра, а в районах и городских округах.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, COVID-19 подтвержден у 1,9 тысячи жителей Дзержинска, а также у 1 209 жителей Павловского района, 851 человека на Бору и 614 - в Богородском районе. Пятерку лидеров антирейтинга замыкает Кстовский район, где опасную инфекцию подхватил 591 житель.
Напомним, последним населенным пунктом региона, где в настоящее время действует карантин по коронавирусу, остается село Дивеево. Решение по нему власти обещали принять ближе к концу июля.
КОНКРЕТНО
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 15 июля:
Ардатовский – 144 случая
Арзамас – 220 случаев
Арзамасский – 66 случаев
Балахнинский – 258 случаев
Богородский – 614 случаев
Большеболдинский район – 74 случая
Большемурашкинский – 20 случаев
Бор – 851 случай
Бутурлинский – 34 случая
Вадский – 25 случаев
Варнавинский район – 26 случаев
Вачский – 136 случаев
Ветлужский – 15 случаев
Вознесенский – 70 случаев
Володарский – 339 случаев
Воротынский – 32 случая
Воскресенский – 111 случаев
Выксунский – 152 случая
Гагинский – 51 случай
Городецкий – 276 случаев
Д.Константиновский – 73 случая
Дзержинск – 1 904 случая
Дивеевский – 424 случая
Княгининский - 45 случаев
Ковернинский – 49 случаев
Краснобаковский – 33 случая
Краснооктябрьский – 205 случаев
Кстовский – 591 случай
Кулебакский – 452 случая
Лукояновский – 83 случая
Лысковский – 211 случаев
Навашинский – 248 случаев
Павловский – 1 209 случаев
Первомайский – 17 случаев
Перевозский – 34 случая
Пильнинский – 165 случаев
Починковский – 205 случаев
Семеновский – 510 случаев
Сергачский – 307 случаев
Сеченовский – 87 случаев
Сокольский – 26 случаев
Сосновский – 221 случай
Спасский – 41 случай
Тонкинский – 7 случаев
Тоншаевский – 79 случаев
Уренский – 47 случаев
Чкаловский – 35 случаев
Шарангский – 24 случая
Шатковский – 295 случаев
Шахунский – 216 случаев
Саров – с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке
Нижний Новгород – 10 610 случаев.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 21 июля 2020 года):
- число зараженных выросло до 22 010 человек;
- число умерших выросло до 346 человек;
- число выздоровевших выросло до 16 299 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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