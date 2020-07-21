2020-07-21T12:47:43+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 21 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, сколько сегодня зараженных в каждом районе и городском округе
Юлия ИСАЕВА
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На сегодняшний день в регионе коронавирус подхватили уже более 22 тысяч человекНа сегодняшний день в регионе коронавирус подхватили уже более 22 тысяч человекФото: Михаил ПАТЛИС
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По данным на 21 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области превысило отметку в 22 тысячи человек. Больше половины из них находятся не на территории областного центра, а в районах и городских округах.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, COVID-19 подтвержден у 1,9 тысячи жителей Дзержинска, а также у 1 209 жителей Павловского района, 851 человека на Бору и 614 - в Богородском районе. Пятерку лидеров антирейтинга замыкает Кстовский район, где опасную инфекцию подхватил 591 житель.

Напомним, последним населенным пунктом региона, где в настоящее время действует карантин по коронавирусу, остается село Дивеево. Решение по нему власти обещали принять ближе к концу июля.

КОНКРЕТНО

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 15 июля:

Ардатовский – 144 случая

Арзамас – 220 случаев

Арзамасский – 66 случаев

Балахнинский – 258 случаев

Богородский – 614 случаев

Большеболдинский район – 74 случая

Большемурашкинский – 20 случаев

Бор – 851 случай

Бутурлинский – 34 случая

Вадский – 25 случаев

Варнавинский район – 26 случаев

Вачский – 136 случаев

Ветлужский – 15 случаев

Вознесенский – 70 случаев

Володарский – 339 случаев

Воротынский – 32 случая

Воскресенский – 111 случаев

Выксунский – 152 случая

Гагинский – 51 случай

Городецкий – 276 случаев

Д.Константиновский – 73 случая

Дзержинск – 1 904 случая

Дивеевский – 424 случая

Княгининский - 45 случаев

Ковернинский – 49 случаев

Краснобаковский – 33 случая

Краснооктябрьский – 205 случаев

Кстовский – 591 случай

Кулебакский – 452 случая

Лукояновский – 83 случая

Лысковский – 211 случаев

Навашинский – 248 случаев

Павловский – 1 209 случаев

Первомайский – 17 случаев

Перевозский – 34 случая

Пильнинский – 165 случаев

Починковский – 205 случаев

Семеновский – 510 случаев

Сергачский – 307 случаев

Сеченовский – 87 случаев

Сокольский – 26 случаев

Сосновский – 221 случай

Спасский – 41 случай

Тонкинский – 7 случаев

Тоншаевский – 79 случаев

Уренский – 47 случаев

Чкаловский – 35 случаев

Шарангский – 24 случая

Шатковский – 295 случаев

Шахунский – 216 случаев

Саров – с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке

Нижний Новгород – 10 610 случаев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 21 июля 2020 года):

- число зараженных выросло до 22 010 человек;

- число умерших выросло до 346 человек;

- число выздоровевших выросло до 16 299 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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