2020-07-20T19:34:03+03:00
Общество

Студия деревообработки и бассейн: Презентована концепция нижегородской «Школы 800»

Это будет крупнейший в стране образовательный центр
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Студия деревообработки и бассейн: Презентована концепция нижегородской «Школы 800»Студия деревообработки и бассейн: Презентована концепция нижегородской «Школы 800»Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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ГК «Просвещение» представила концепцию архитектурных решений корпусов крупнейшего в России образовательного центра «Школа 800», который будет построен в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, в основу концепции образовательного центра ляжет модульный принцип. «Ядром» здания станут арт-модуль, библиотека и рекреационный центр. Арт-модуль будет состоять из трансформируемого актового зала и мастерских ручного труда – в том числе для швейного творчества и деревообработки, а также музыкальная студия. Кроме того, в комплекс войдут физкультурно-спортивный модуль с залами для спорта, хореографии и бассейном.

Пространства базовой школы и старшей школы будут расположены в отдельных корпусах. В некоторых классах будут трансформируемые перегородки, что позволит работать группами, а в естественнонаучные классы будут соединены с лаборантскими и лабораториями.

Напомним, строительство «Школы 800» должно завершиться к сентябрю 2021 года. Обучение в образовательном центре будет бесплатным – просто по месту жительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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