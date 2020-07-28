Социальный проект «Детский обед. Взвешено!» стартовал в Нижнем Новгороде

Социальный проект «Детский обед. Взвешено!» стартовал 27 июля в Нижнем Новгороде. Специалисты ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области начали проверку точности показаний весового оборудования в дошкольных образовательных учреждениях Ленинского района.

Как отмечают специалисты, весы на пищеблоке должны соответствовать метрологическим и эксплуатационным требованиям: быть точными, устойчивыми, чувствительными и надежными. Поверка оборудования осуществляется согласно закону «Об обеспечении единства измерений», осуществлять поверку весов могут только аккредитованные в установленном порядке Государственные региональные центры метрологии. Поверка проводится не реже одного раза в год. Для этого используется эталонное оборудование – точные гири, которые предварительно поверяются на компараторе массы.

Как сообщила заведующая МБДОУ «Детский сад №167» Ленинского района Ольга Ершова, в детском саду организовано четырехразовое сбалансированное питание для детей. Калорийность питания строго соблюдается.

«Для детей раннего возраста оно составляет 1400-1500 калорий в день, дошкольного возраста – 1800. Для нас важно, чтобы питание было вкусным и полезным, а также приготавливалось строго с соблюдением санитарными нормами. Весы в пищеблоке точные, они ежегодно проходят поверку. Хорошо, что существуют социальные проекты, которые позволяют убедиться в корректной работе оборудования», - подчеркнула Ольга Ершова.

Напомним, в ноябре прошлого года в Дзержинске был запущен социальный проект ЦСМ «Детский обед. Взвешено!». Тогда представители администрации города совместно с Ассоциацией организаторов социального питания и специалистами Нижегородского ЦСМ провели выездной мониторинг организации школьного питания. Цель следующего этапа – мониторинг весового оборудования в детских дошкольных учреждениях Нижнего Новгорода. Более 20 детских садов Ленинского района откликнулось на предложение принять участие в проекте.

«Вопрос организации питания в образовательном и дошкольном учреждениях крайне важен, поскольку правильное, здоровое, рациональное питание для ребёнка является гарантией нормального роста организма, от этого в том числе зависит, как развивается. Поэтому в работе любого детского сада организация питания находится под постоянным контролем», - подчеркнул директор Нижегородского ЦСМ Денис Миронов.