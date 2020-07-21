Подтопленные улицы, дороги и мосты: Нижний Новгород приходит в себя после сильнейшего ливня

Последние несколько дней в Нижнем Новгороде выдались на редкость дождливыми. В минувшие сутки на город обрушился настоящий ливень. Учитывая вечные нижегородские проблемы с ливневками, это вызвало локальные подтопления по всему городу. Фотографиями «поплывших» улиц, мостов и дорог нижегородцы делятся в социальных сетях.

- Пешеходный переход на проспекте 70 лет октября, Сормовский район, - показали снимок нижегородцы в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». - Только вплавь можно перейти!

Схожая ситуация и на Комсомольском шоссе. Там людям пришлось добираться на работу вплавь на своих автомобилях. Однако тяжелее всего пришлось пассажирке такси на улице Светлоярской.

Так выглядит Комсомольское шоссе после дождя. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

На кадрах видно, что девушка оказалась буквально заблокирована в автомобиле, застрявшем среди бурной реки, в которую превратилась улица. Наконец, она решается выйти из автомобиля и, промокнув до колен, добирается до тротуара. К счастью, ей на помощь приходят случайные прохожие.- Светлоярка после ливней выложил видео нижегородец Алексей Белоглазов.

К слову, этот ливень не последний. По прогнозу синоптиков, дождливая погода сохранится в Нижнем Новгород вплоть до пятницы. Уже сегодня дожди грянули с новой силой.

Стоит отметить, что проблема ливневок в Нижнем Новгороде не нова. Львиная доля ливневой канализации уже давно пришла в негодность. В 2018 году было заключено концессионное соглашение о реконструкции ливневок. Однако дело с мертвой точки так и не сдвинулось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/791717" frameborder="0"></iframe> Нижний Новгород приходит в себя после сильнейшего ливня.Видео: "Нижний Новгород. Без цензуры"

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