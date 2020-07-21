2020-07-20T21:56:16+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 21 июля 2020 года: еще четыре жертвы и 79 выздоровевших

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 21 июля
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 21 июля 2020 года: еще четыре жертвы и 79 выздоровевшихКоронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 21 июля 2020 года: еще четыре жертвы и 79 выздоровевшихФото: Артем КИЛЬКИН
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Число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области продолжает расти – за минувшие сутки стало известно о 191 новом случае. Таким образом, с начала пандемии вирусом заболели уже 21 814 жителей региона.

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 21 июля 2020 года: еще четыре жертвы и 79 выздоровевших Фото: Яндекс

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 21 июля 2020 года: еще четыре жертвы и 79 выздоровевшихФото: Яндекс

Нижегородская область вернулась на пятое место в списке регионов России по количеству новых зараженных за сутки. Впереди находятся Москва (578 заболевших), Ханты-Мансийский автономный округ (236 заболевших), Свердловская область (234 заболевших) и Санкт-Петербург (195 заболевших).

Количество пациентов, которые побороли болезнь, также растет. Как сообщили в областном минздраве, за прошедшие сутки палаты покинули еще 79 человек, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Но, к сожалению, увеличивается и количество умерших. С марта опасная инфекция унесла жизни 340 жителей Нижегородской области, а за последние сутки умерли четыре человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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