Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 21 июля 2020 года: еще четыре жертвы и 79 выздоровевших

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области продолжает расти – за минувшие сутки стало известно о 191 новом случае. Таким образом, с начала пандемии вирусом заболели уже 21 814 жителей региона.

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 21 июля 2020 года: еще четыре жертвы и 79 выздоровевшихФото: Яндекс

Нижегородская область вернулась на пятое место в списке регионов России по количеству новых зараженных за сутки. Впереди находятся Москва (578 заболевших), Ханты-Мансийский автономный округ (236 заболевших), Свердловская область (234 заболевших) и Санкт-Петербург (195 заболевших).

Количество пациентов, которые побороли болезнь, также растет. Как сообщили в областном минздраве, за прошедшие сутки палаты покинули еще 79 человек, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Но, к сожалению, увеличивается и количество умерших. С марта опасная инфекция унесла жизни 340 жителей Нижегородской области, а за последние сутки умерли четыре человека.

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