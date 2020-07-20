С тремя детьми и пистолетом: За ссору с электриками многодетному нижегородцу грозит до пяти лет тюрьмы

Дышать свежим воздухом, есть экологически чистые продукты, уехать подальше от стрессов большого города – об этом мечтает едва ли не каждая молодая семья, особенно когда в ней появляется сначала второй, а потом и третий ребенок. Семья Федосеевых из Нижнего Новгорода не стала исключением. Вот только для них домик в деревне закончился не парным молоком, а риском тюремного заключения. В хитросплетениях запутанного уголовного дела разбиралась «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде».

Мерялись пистолетами

Всю свою жизнь супруги Федосеевы были типичными городскими жителями: он – водитель большегруза из Дзержинска, она – домохозяйка. Однако когда в семье один за другим стали появляться дети, они задумались о покупке маленького домика в деревне – и воздух свежий, и малышам раздолье.

- Мы присмотрели дом в селе Поляны Бутурлинского района, - вспоминает Павел Федосеев. – Небольшой старенький деревенский домик, ничего особенного, но жена сразу в него влюбилась! Сначала мы его использовали как дачу и приезжали сюда только по выходным, а потом решили устроить небольшое фермерское хозяйство – корова, несколько телят и поросят. В помощники себе взяли местных мужичков – где за телятами присмотреть, где корову на двор загнать.

Однако пока Павел грезил о высоких надоях и парном молоке, местные воришки грезили о его хозяйстве. В августе 2017 года к ним в дом забрались неизвестные. И хотя из дома ничего ценного не унесли – благо ничего ценного там и не было, но дверь подломали изрядно. Тогда-то Павел впервые познакомился с местными полицейскими.

- Слово за слово, мы с ними разговорились. Я о себе рассказывал: что хозяйство хочу развести, что жене с детьми тут нравится, - вспоминает мужчина. – Тогда же я ляпнул и про то, что у меня дома есть травматический пистолет – дескать, давайте меняться. Вы мне свой, а я вам свой травмат – просто шутил. Я тогда и подумать не мог, что эти шутки мне вылезут боком.

Обычной перепалке нижегородец даже не придал значения.Фото: Предоставлено героем публикации

Единственное, в чем тогда не сошлись начинающий фермер и полицейские – это стоимость поврежденной двери. Сославшись на то, что новая дверь такого размера обойдется тысяч в 27, Павел и оценил свой ущерб такую сумму. Однако для правоохранителей она показалась не то, что завышенной, а баснословной. Чтобы доказать свою правоту они даже вызвали независимого эксперта, которому и заплатили за услуги три тысячи рублей. То, что эти деньги пришлось выложить из своего кармана начальнику отдела, Павел тогда не знал, поэтому и не думал возвращать потраченные на него деньги.

Незваные гости

Новая встреча с полицейскими у Павла произошла почти через два года – в мае 2019 года. И тут он уже стал обвиняемым.

- В майские праздники мы с женой и детьми были на даче, - рассказывает Павел. – Вдруг видим, что к нам направляются двое мужичков странного вида. Нам они представились энергетиками – дескать, пришли у нас счетчики проверять. А у самих ни униформы, ни документов, а от одного и вовсе алкоголем несло. Да и какие могут быть проверки в праздничные дни? Честно скажу, я подумал, что это опять ко мне жулики пришли.

Сразу скажем, что деревню Поляны, где поселился Павел с семьей, на карте Бутурлинского района найдешь не сразу. Здесь от силы тридцать дворов да и в тех, в основном, живут дачники. Так что даже если на тебя нападут, то кричать можешь хоть до вечера – едва ли тебя кто-то услышит.

- Естественно, я отказался их пускать в дом – у меня там вообще-то трое детей, - признается Павел. – Увидев, что у меня моток проводов и не подключенный счетчик, один из них тут же решил, что мы воруем электричество. На самом деле это были провода и счетчик для нового коровника, который мы собирались запускать, да только к нам никто не приезжал его подключить. Я пытался это объяснить, но эти двое меня и слушать не стали. Вместо этого они начали ломиться в дом, чтобы перерезать провода. Я за ним – схватил его за шкирку и вытащил из дверного проема.

Как раз в это время к его дому подошел один из немногих соседей. Он-то и стал главным свидетелем. Стоит отметить, что его воспоминания слово в слово совпадают с рассказом самого Павла.

- Когда я подошел, Павел и его жена ругались с этими мужчинами, - вспоминает Максим Сомов. – Они говорили, что не пустят их в дом, так как не знают, кто они такие. В ответ на это один из электриков вытащил кусачки и направился к дому. Тогда Павел схватил его за одежду и вытащил с крыльца. Он пригрозил, что если тот не уйдет, то вызовет полицию.

А был ли пистолет?

Отчаявшись лишить семью электричества, энергетики направились на выход. Казалось, на этом инцидент исчерпан. Но не тут-то было. Спустя несколько дней Павла пригласили в полицию и сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Поначалу он ушам своим не поверил – какая угроза убийством, кому он угрожал? Но когда услышал версию, изложенную электриками, то удивляться перестал.

- В тот день мы были одеты в спецовку с названием нашей компании, поэтому перепутать нас с кем-то было невозможно, - рассказал рабочий сотрудник правоохранительным органам. – Но мужчина был настроен агрессивно. Было понятно, что в дом он нас не пустит. В какой-то момент он крикнул: «Инна, неси Макар» и скрылся за углом дома. Вернулся он уже с пистолетом в руках.

Кто из этих двоих говорит правду, теперь предстоит решить судьям. Главное, что остается неизвестным – был ли у Павла в тот день пистолет. Расследование уголовного дела уже завершено и передано в суд. Теперь отцу троих детей грозит до пяти лет тюрьмы. Вот уже год он находится под подпиской о невыезде, а учитывая, что до этого занимался грузоперевозками по России, то сейчас его семья практически на мели.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.Фото: Предоставлено героем публикации

- Я не знаю, зачем они меня оболгали, - жалуется многодетный отец. – Один из них прямо сказал, что дать показания против меня, его заставил начальник. То ли кому-то помешало мое крохотное фермерское хозяйство, то ли полицейские мне припомнили те три тысячи рублей, которые я им задолжал за экспертизу двери. Только они знали, что у меня есть травматический пистолет – я же им сам хвалился. Вот теперь попробуй докажи, что в тот день пистолет лежал у меня в сейфе в Нижнем Новгороде!

ОФИЦИАЛЬНО

- В ходе следствия установлено, что в начале мая 2019 года мужчина, находясь на своей придомовой территории, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к ранее незнакомым ему работникам, учинил ссору, запугивая при этом и высказывая угрозы в их адрес. Работники в это время производили работы по проведению контрольных съемов и инструментальных проверок у бытовых потребителей села. В настоящее время расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для принятия решения.

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