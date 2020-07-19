Свадебный кортеж попал в жуткое ДТП на Нижневолжской набережной: есть пострадавшие
Серьезная авария произошла на Нижневолжской набережной в минувшую субботу, 18 июля 2020 года, - в районе дома №1 столкнулись сразу несколько автомобилей.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, виновником случившегося стал водитель «вазовской» легковушки, который выехал на полосу встречного движения и протаранил «Киа» и «Тойоту». Судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, и словам очевидцев, в случившемся оказался замешан свадебный кортеж.
Фото: паблик «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» Вконтакте
Известно, что авария случилась около семи часов вечера. К сожалению, не обошлось без пострадавших, одного из которых из автомобиля вызволяли сотрудники МЧС. В результате три человека получили ранения – 21-летний водитель отечественной легковушки, его 16-летняя пассажирка, а также 41-летний мужчина, который ехал за рулем «Киа».
Фото: паблик «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» Вконтакте
В настоящий момент все обстоятельства случившегося выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU