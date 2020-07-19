2020-07-19T10:45:11+03:00
Происшествия

Свадебный кортеж попал в жуткое ДТП на Нижневолжской набережной: есть пострадавшие

Авария случилась вечером в субботу, 18 июля [фото]
Валерия ГРОМОВА
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Фото: паблик «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» ВконтактеФото: паблик «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» Вконтакте
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Серьезная авария произошла на Нижневолжской набережной в минувшую субботу, 18 июля 2020 года, - в районе дома №1 столкнулись сразу несколько автомобилей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, виновником случившегося стал водитель «вазовской» легковушки, который выехал на полосу встречного движения и протаранил «Киа» и «Тойоту». Судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, и словам очевидцев, в случившемся оказался замешан свадебный кортеж.

Фото: паблик «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» Вконтакте

Фото: паблик «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» Вконтакте

Известно, что авария случилась около семи часов вечера. К сожалению, не обошлось без пострадавших, одного из которых из автомобиля вызволяли сотрудники МЧС. В результате три человека получили ранения – 21-летний водитель отечественной легковушки, его 16-летняя пассажирка, а также 41-летний мужчина, который ехал за рулем «Киа».

Фото: паблик «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» Вконтакте

Фото: паблик «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» Вконтакте

В настоящий момент все обстоятельства случившегося выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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