Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 20 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

В 39 районах Нижегородской области за минувшие сутки не выявлены новые случаи заражения COVID-19. Увеличивается количество выздоровевших от коронавирусной инфекции. По данным регионального правительства, на 20 июля полностью справились с болезнью более 16 тысяч нижегородцев. Общее количество выздоровевших составило 16004 человека, что превышает 73% от общего количества заболевших.

По данным пресс-службы регионального правительства, на 20 июля число заболевших составляет 21814 нижегородцев. С некоторых пор количество заболевших по области начало превышать количество зараженных в областном центре. На данный момент соотношение такое: 10528 человек с подтвержденным диагнозом проживает в Нижнем Новгороде, 11286 – в районах и городских округах Нижегородской области. Наибольшее число заболевших – по-прежнему во втором по величине городе Нижегородской области Дзержинске. Короновирус подтвержден у 1871 жителей города. «Круглые цифры» - в Павловском и Борском районах, которые занимают 2 и 3 строчку (1200 и 800 заболевших).

Отметку в 500 заболевших преодолел Семеновский район.

Напомним, последним населенным пунктом региона, где действует карантин, остается Дивеево.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 20.07.2020):

1. Ардатовский район – 144

2. г.о.г. Арзамас – 220

3. Арзамасский – 66

4. Балахнинский – 257

5. Богородский – 602

6. Большеболдинский – 74

7. Большемурашкинский – 20

8. г.о.г. Бор – 850

9. Бутурлинский – 34

10. Вадский – 25

11. Варнавинский район – 26

12. Вачский – 136

13. Ветлужский – 15

14. Вознесенский – 70

15. Володарский – 339

16. Воротынский – 19

17. Воскресенский – 111

18. Выксунский – 152

19. Гагинский – 51

20. Городецкий – 276

21. Д.Константиновский – 73

22. Дзержинск – 1871

23. Дивеевский – 424

24. Княгининский - 42

25. Ковернинский – 49

26. Краснобаковский – 33

27. Краснооктябрьский – 205

28. Кстовский – 591

29. Кулебакский – 452

30. Лукояновский – 83

31. Лысковский – 203

32. Навашинский – 248

33. Павловский – 1200

34. Первомайский – 17

35. Перевозский – 34

36. Пильнинский – 165

37. Починковский – 205

38. Семеновский – 510

39. Сергачский – 307

40. Сеченовский – 87

41. Сокольский – 26

42. Сосновский – 206

43. Спасский – 41

44. Тонкинский – 6

45. Тоншаевский – 71

46. Уренский – 44

47. Чкаловский – 31

48. Шарангский – 23

49. Шатковский – 295

50. Шахунский – 214

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