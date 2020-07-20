Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 20 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В 39 районах Нижегородской области за минувшие сутки не выявлены новые случаи заражения COVID-19. Увеличивается количество выздоровевших от коронавирусной инфекции. По данным регионального правительства, на 20 июля полностью справились с болезнью более 16 тысяч нижегородцев. Общее количество выздоровевших составило 16004 человека, что превышает 73% от общего количества заболевших.
По данным пресс-службы регионального правительства, на 20 июля число заболевших составляет 21814 нижегородцев. С некоторых пор количество заболевших по области начало превышать количество зараженных в областном центре. На данный момент соотношение такое: 10528 человек с подтвержденным диагнозом проживает в Нижнем Новгороде, 11286 – в районах и городских округах Нижегородской области. Наибольшее число заболевших – по-прежнему во втором по величине городе Нижегородской области Дзержинске. Короновирус подтвержден у 1871 жителей города. «Круглые цифры» - в Павловском и Борском районах, которые занимают 2 и 3 строчку (1200 и 800 заболевших).
Отметку в 500 заболевших преодолел Семеновский район.
Напомним, последним населенным пунктом региона, где действует карантин, остается Дивеево.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 20.07.2020):
1. Ардатовский район – 144
2. г.о.г. Арзамас – 220
3. Арзамасский – 66
4. Балахнинский – 257
5. Богородский – 602
6. Большеболдинский – 74
7. Большемурашкинский – 20
8. г.о.г. Бор – 850
9. Бутурлинский – 34
10. Вадский – 25
11. Варнавинский район – 26
12. Вачский – 136
13. Ветлужский – 15
14. Вознесенский – 70
15. Володарский – 339
16. Воротынский – 19
17. Воскресенский – 111
18. Выксунский – 152
19. Гагинский – 51
20. Городецкий – 276
21. Д.Константиновский – 73
22. Дзержинск – 1871
23. Дивеевский – 424
24. Княгининский - 42
25. Ковернинский – 49
26. Краснобаковский – 33
27. Краснооктябрьский – 205
28. Кстовский – 591
29. Кулебакский – 452
30. Лукояновский – 83
31. Лысковский – 203
32. Навашинский – 248
33. Павловский – 1200
34. Первомайский – 17
35. Перевозский – 34
36. Пильнинский – 165
37. Починковский – 205
38. Семеновский – 510
39. Сергачский – 307
40. Сеченовский – 87
41. Сокольский – 26
42. Сосновский – 206
43. Спасский – 41
44. Тонкинский – 6
45. Тоншаевский – 71
46. Уренский – 44
47. Чкаловский – 31
48. Шарангский – 23
49. Шатковский – 295
50. Шахунский – 214
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ИСТОЧНИК KP.RU
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