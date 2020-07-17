2020-07-17T18:25:16+03:00
Общество

«Стыдно в XXI веке делать такую безобразную дорогу»: прокурор Семенова публично пристыдил главу МСУ за халатность

Маис Яхьев записал видеообращение к главе городского округа Николаю Носкову
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Стыдно в XXI веке делать такую безобразную дорогу»: прокурор Семенова публично пристыдил главу МСУ за халатность«Стыдно в XXI веке делать такую безобразную дорогу»: прокурор Семенова публично пристыдил главу МСУ за халатностьФото: СОЦСЕТИ
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Прокурор Семеновского городского округа Маис Яхьев публично пристыдил главу местного самоуправления Николая Носкова за «безобразную дорогу» - он записал эмоциональное видеообращение, которое моментально разлетелось по социальным сетям. Претензии у прокурора вызвало качество ремонта дороги на улице Урицкого в Семенове.

- На дворе XXI век, и делать подобную работу как минимум стыдно. Но я не собираюсь взывать к совести – речь идет о правильном и рациональном использовании бюджетных средств. Эта дорога словно проложена среди извилистых керженецких лесов. Кромки дороги соответствующим образом не обработаны. Съезды влево и вправо не сделаны, а значит, автомобили, которые будут съезжать и въезжать на дорогу, разобьют рано или поздно этот асфальт, - обратился к главе городского округа Маис Яхьев.

Прокурор уточнил, что данное видеообращение можно считать настоящим требованием прокурора, а значит, в установленный законом срок необходимо устранить все недочеты.

- Во-первых, нужно привести данную дорогу в надлежащий вид. Если подрядчик эту дорогу не приведет в надлежащий вид, об оплате из бюджетных средств не может быть и речи. А если администрация уже приняла эту безобразную дорогу в эксплуатацию, соответствующий материал уйдет в Следственный комитет. Стыдно в XXI веке тратить бюджетные средства и делать такую безобразную дорогу! – заявил Маис Яхьев.

Прокурор Маис Яхьяев критикует семёновскую администрацию за некачественный ремонт дорог.Видео: СЕМЁНОВ в курсе

ИСТОЧНИК KP.RU

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