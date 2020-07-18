В ночь с 17 до 18 июля в Лысковском районе насмерть сбит пешеход

По данным Отдела информации и общественных связей Главного управления МВД России по Нижегородской области, в ночь на 18 июля, около 1.50 на 485 км трассы Москва-Уфа был сбит пешеход вне зоны пешеходного перехода. Трагедия произошла в Лысковском районе.

Водитель, совершивший наезд, с места происшествия скрылся. Следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД принимают разыскивают водителя, сообщается в релизе.

Напомним, 17 июля серьезная авария произошла в Автозаводском районе Нижнего Новгорода – там около дома № 11 по проспекту Ильича столкнулись сразу три автомобиля. В результате аварии пострадали три человека. А днем ранее 16 июля на проспекте Гагарина в областном центре водитель автомобиля «Хендай» выскочил на «встречку» и врезался в припаркованный у обочины автомобиль. От полученных травм водитель скончался на месте.

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