Экономим на электричестве законно

Продолжающаяся пандемия коронавируса в России изменила привычный уклад жизни людей и повлияла на экономику каждого региона страны. По данным Нижегородстата, количество безработных в мае 2020 года выросло в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом и составило более 33 тысяч человек. Вероятно, что для этого числа нижегородцев вопрос оплаты коммунальных услуг, в том числе счета за электроэнергию, встал наиболее остро. «Комсомолка» нашла способы, как можно сэкономить на электричестве и при этом избежать долгов.

Своевременные платежи

Начнем с того, что в соответствии с постановлением федерального правительства, до 1 января 2021 года в стране введен мораторий на отключение электричества у должников и начисление пени за просрочку платежа. Однако это вовсе не означает, что можно расслабиться и забыть об оплате. Как ни крути, платить за свет все равно придется. Причем, если этого не делать из месяца в месяц, то к новому году может накопиться сумма, которая попросту окажется непосильной для единовременного платежа. Речь идет не только о самих квитанциях за свет, но и о возможных судебных издержках. Ведь по закону ресурсоснабжающие организации вправе требовать от своих клиентов погашения задолженности через суд. А тут нагрузка всех судебных расходов ляжет на должника.

Так что самый лучший способ избежать дополнительных трат – своевременно платить за свет и вовремя передавать показания.

Кстати, для тех, кто опасается забыть об оплате квитанции, есть отличный способ избежать задолженности за электроэнергию – оплатить рекомендуемый платеж. Он включает оплату счета за потребленную в прошлом месяце электроэнергию и текущее потребление. И такая оплата — гарантия уверенности в завтрашнем дне. Так у вас и деньги будут целее, и нервы спокойнее.

Перенос соцнормы

Еще один хороший способ сэкономить на электричестве рассчитан главным образом на дачников. Неважно, где вы живете – в дачном домике или загородном коттедже – стоит вам перенести социальную норму потребления электричества по месту фактического проживания, и сумма в платежках заметно уменьшится. Что для этого нужно?

- Чтобы перенести социальную норму потребления, достаточно оформить временную регистрацию в своем загородном доме, - пояснила начальник департамента по работе с потребителями ПАО «ТНС энерго НН» Галина Шулимова. – После этого скан справки о регистрации направляете вместе с соответствующим заявлением в адрес нашей компании. В текущей ситуации это можно сделать дистанционно: через сайт компании nn.tns-e.ru в разделе «Напишите нам», в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении. К слову, дистанционный формат работы с ресурсоснабжающей компанией становится все более популярным. Так, с мая 2019 года по май текущего года в компании «ТНС энерго НН» наблюдается стабильный рост онлайн-платежей. По данным «ТНС энерго НН», годовой объем расчетов через сайт компании вырос на 67,7 %. Понятно, что главную роль в этом сыграл вопрос безопасности. Как ни крути, но оплачивая квитанцию на почте или в отделении банка, риск подхватить инфекцию куда выше.

Дистанционная экономия

Оплачивать счета дистанционно не только безопасно, но и выгодно: вы экономите на бензине или проезде до банка или до ближайшего отделения почты.

- Этой весной сын показал мне, как оплачивать через интернет. Честно говоря, я просто свет увидела, - признается пенсионерка Надежда Викторовна. – Больше никаких очередей на почте или банке. Я очень быстро всему научилась, и теперь плачу за свет прямо на сайте компании – и быстро, и удобно!

На сегодняшний день существует несколько способов дистанционной оплаты квитанции: банковской картой на сайте или с помощью мобильного приложения «ТНС энерго», в онлайн-банках или при помощи автоплатежа.

Словом, для нижегородцев созданы все условия для максимально удобной оплаты счетов. Главное - делать это вовремя, тогда и долгов не будет!