COVID-19 подтвердился еще у 229 жителей Нижегородской области

Число нижегородцев с подтвержденным коронавирусом продолжает расти – как сообщается на портале стопкоронавирус.рф 15 июля 2020 года, за последние сутки диагноз подтвердился еще у 229 человек. Таким образом, с начала пандемии СOVID-19 подхватили уже 20 763 жителя региона.

В общем рейтинге регионов России по числу новых зараженных Нижегородская область настоящий момент находится на шестом месте после Москвы (628), Санкт-Петербурга (264), Свердловской области (263), Ханты-Мансийского автономного округа (251) и Алтайского края (246).

При этом уже более 15 тысяч жителей Нижегородской области, у которых ранее был зафиксирован коронавирус, полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 15 июля 2020 года):

- число зараженных выросло до 20 763 человек;

- число умерших выросло до 312 человек;

- число выздоровевших выросло до 15 065 человек.

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