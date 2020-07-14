Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 14 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

По данным на 14 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 20 534 человека. Почти половина из них – 9 930 человек проживают на территории самого Нижнего Новгорода, а остальные 10 604 человека – распределены по районам Нижегородской области.

- Наибольшее число заболевших сейчас насчитывается в Дзержинске – 1 670 пациентов, - говорится в сообщении регионального правительства. – На втором месте находится Павловский район – 1 154 человека. Замыкает тройку лидеров этого печального рейтинга город Бор – 775 зараженных. Также высокий уровень заболеваемости фиксируется в Кстовском районе (582), в Богородском районе (566), Семеновском районе (475) и Кулебакском районе (441).

Напомним, за минувшие сутки на территории Нижегородской области было выявлено 193 новых случая заражения коронавирусом. Одновременно с этим 378 человек были уже выписаны из больниц с отрицательными результатами анализов.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?

1. Ардатовский район – 144

2. г.о.г. Арзамас – 219

3. Арзамасский – 66

4. Балахнинский – 241

5. Богородский – 566

6. Большеболдинский – 70

7. Большемурашкинский – 20

8. г.о.г. Бор – 775

9. Бутурлинский – 34

10. Вадский – 24

11. Варнавинский район – 25

12. Вачский – 133

13. Ветлужский – 12

14. Вознесенский – 54

15. Володарский – 312

16. Воротынский – 18

17. Воскресенский – 81

18. Выксунский – 148

19. Гагинский – 42

20. Городецкий – 250

21. Д.Константиновский – 71

22. Дзержинск – 1670

23. Дивеевский – 424

24. Княгининский - 31

25. Ковернинский – 42

26. Краснобаковский – 30

27. Краснооктябрьский – 203

28. Кстовский – 582

29. Кулебакский – 441

30. Лукояновский – 83

31. Лысковский – 192

32. Навашинский – 244

33. Павловский – 1154

34. Первомайский – 17

35. Перевозский – 34

36. Пильнинский – 149

37. Починковский – 205

38. Семеновский – 475

39. Сергачский – 289

40. Сеченовский – 78

41. Сокольский – 24

42. Сосновский – 196

43. Спасский – 41

44. Тонкинский – 4

45. Тоншаевский – 65

46. Уренский – 44

47. Чкаловский – 30

48. Шарангский – 22

49. Шатковский – 288

50. Шахунский – 199