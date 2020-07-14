2020-07-14T13:56:01+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 14 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

За минувшие сутки новые случаи заболевания не выявлены в 36 районах Нижегородской области
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 14 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 14 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

По данным на 14 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 20 534 человека. Почти половина из них – 9 930 человек проживают на территории самого Нижнего Новгорода, а остальные 10 604 человека – распределены по районам Нижегородской области.

- Наибольшее число заболевших сейчас насчитывается в Дзержинске – 1 670 пациентов, - говорится в сообщении регионального правительства. – На втором месте находится Павловский район – 1 154 человека. Замыкает тройку лидеров этого печального рейтинга город Бор – 775 зараженных. Также высокий уровень заболеваемости фиксируется в Кстовском районе (582), в Богородском районе (566), Семеновском районе (475) и Кулебакском районе (441).

Напомним, за минувшие сутки на территории Нижегородской области было выявлено 193 новых случая заражения коронавирусом. Одновременно с этим 378 человек были уже выписаны из больниц с отрицательными результатами анализов.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?

1. Ардатовский район – 144

2. г.о.г. Арзамас – 219

3. Арзамасский – 66

4. Балахнинский – 241

5. Богородский – 566

6. Большеболдинский – 70

7. Большемурашкинский – 20

8. г.о.г. Бор – 775

9. Бутурлинский – 34

10. Вадский – 24

11. Варнавинский район – 25

12. Вачский – 133

13. Ветлужский – 12

14. Вознесенский – 54

15. Володарский – 312

16. Воротынский – 18

17. Воскресенский – 81

18. Выксунский – 148

19. Гагинский – 42

20. Городецкий – 250

21. Д.Константиновский – 71

22. Дзержинск – 1670

23. Дивеевский – 424

24. Княгининский - 31

25. Ковернинский – 42

26. Краснобаковский – 30

27. Краснооктябрьский – 203

28. Кстовский – 582

29. Кулебакский – 441

30. Лукояновский – 83

31. Лысковский – 192

32. Навашинский – 244

33. Павловский – 1154

34. Первомайский – 17

35. Перевозский – 34

36. Пильнинский – 149

37. Починковский – 205

38. Семеновский – 475

39. Сергачский – 289

40. Сеченовский – 78

41. Сокольский – 24

42. Сосновский – 196

43. Спасский – 41

44. Тонкинский – 4

45. Тоншаевский – 65

46. Уренский – 44

47. Чкаловский – 30

48. Шарангский – 22

49. Шатковский – 288

50. Шахунский – 199

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 14 июля 2020 года: возобновление речных экскурсий, печальные рекорды коронавирусных антирейтингов и парад французских бульдогов в режиме онлайн.
Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 14 июля
Новости 24
Жара до +36 градусов снова ожидается в Нижегородской области
«Помогите найти сестру!»: 30-летняя Галина Соколова пропала в Нижнем Новгороде
План мероприятий по борьбе с борщевиком разработан в Нижегородской области
В Володарском районе семейная пара убила знакомую и продолжила прерванный отдых
Пенсионный фонд начинает выплаты опекунам престарелых и детей-сирот
Фельдшер скорой помощи Автозавода умерла от коронавируса
378 нижегородцев, переболевших коронавирусом, выписали из больниц за сутки
Еще шесть нижегородцев скончались от коронавируса
Малую Покровскую в Нижнем Новгороде перекроют из-за ремонта
Жителю Ковернинского района грозит до 4 лет лишения свободы за бутылку ликера
В Нижегородской области зарегистрировано более 1,4 тыс. добровольцев в сфере культуры
В Нижнем Новгороде 14 июля температура воздуха поднимется до 32 градусов
Сруб мельницы-столбовки на Щёлоковском хуторе Нижнего Новгорода готов наполовину
Бывшего гендиректора завода Свердлова дисквалифицировали на год
Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» пополнился новым форвардом
14 июля в Нижегородской области ожидается жара до 34 градусов
Нижегородцев приглашают принять участие в онлайн-праздновании Дня Франции
Три новых направления появились в нижегородском онлайн-проекте «Ни дня без спорта»
Глеб Никитин принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму кредита по программе «Ипотека 6,5%»
В ковернинской музыкальной школе завершен капитальный ремонт
Житель Новинок до смерти избил возлюбленную из ревности
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 13 июля 2020 года: В трех районах города число заболевших перевалило за полторы тысячи человек
СК возбудил уголовное дело по факту крушения Ан-2 в Нижегородской области
Более 20 километров дорог отремонтировано в Воротынском районе
Жители пяти районов Нижнего Новгорода остались без света и воды 13 июля
Еще шесть человек умерли от коронавируса в нижегородских больницах