Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 14 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
По данным на 14 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 20 534 человека. Почти половина из них – 9 930 человек проживают на территории самого Нижнего Новгорода, а остальные 10 604 человека – распределены по районам Нижегородской области.
- Наибольшее число заболевших сейчас насчитывается в Дзержинске – 1 670 пациентов, - говорится в сообщении регионального правительства. – На втором месте находится Павловский район – 1 154 человека. Замыкает тройку лидеров этого печального рейтинга город Бор – 775 зараженных. Также высокий уровень заболеваемости фиксируется в Кстовском районе (582), в Богородском районе (566), Семеновском районе (475) и Кулебакском районе (441).
Напомним, за минувшие сутки на территории Нижегородской области было выявлено 193 новых случая заражения коронавирусом. Одновременно с этим 378 человек были уже выписаны из больниц с отрицательными результатами анализов.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?
1. Ардатовский район – 144
2. г.о.г. Арзамас – 219
3. Арзамасский – 66
4. Балахнинский – 241
5. Богородский – 566
6. Большеболдинский – 70
7. Большемурашкинский – 20
8. г.о.г. Бор – 775
9. Бутурлинский – 34
10. Вадский – 24
11. Варнавинский район – 25
12. Вачский – 133
13. Ветлужский – 12
14. Вознесенский – 54
15. Володарский – 312
16. Воротынский – 18
17. Воскресенский – 81
18. Выксунский – 148
19. Гагинский – 42
20. Городецкий – 250
21. Д.Константиновский – 71
22. Дзержинск – 1670
23. Дивеевский – 424
24. Княгининский - 31
25. Ковернинский – 42
26. Краснобаковский – 30
27. Краснооктябрьский – 203
28. Кстовский – 582
29. Кулебакский – 441
30. Лукояновский – 83
31. Лысковский – 192
32. Навашинский – 244
33. Павловский – 1154
34. Первомайский – 17
35. Перевозский – 34
36. Пильнинский – 149
37. Починковский – 205
38. Семеновский – 475
39. Сергачский – 289
40. Сеченовский – 78
41. Сокольский – 24
42. Сосновский – 196
43. Спасский – 41
44. Тонкинский – 4
45. Тоншаевский – 65
46. Уренский – 44
47. Чкаловский – 30
48. Шарангский – 22
49. Шатковский – 288
50. Шахунский – 199
ИСТОЧНИК KP.RU
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