Садовый интернационал: На бульваре Авиастроителей высадили саженцы из Германии и Канады за 90 тысяч рублей за штуку
Заметив на днях, что на бульваре Авиастроителей началось долгожданное благоустройство, жители Московского района Нижнего Новгорода поначалу не на шутку обрадовались. Но радость была недолгой: любуясь свеженькими саженцами, они заметили оставленные рабочими ценники и глазам своим не поверили – цена молоденьким деревцам была от 25 до 90 тысяч рублей. Такого аттракциона невиданной щедрости они даже представить не могли.
- Как Вы прокомментируете посадку деревьев на бульваре Авиастроителей по цене 22,5-92 тысячи рублей? – поинтересовался sidorov_ded_moroz. - Вы в курсе, что высаженные березы уже стоят с жёлтыми листьями? И уверены ли «горе-озеленители», что деревья из Германии переживут нашу зиму?
Как оказалось, почти все дорогущие саженцы оказались импортными. Одни из них привезли из Канады, другие – из Сербии, третьи – из Германии. Одним словом, весь садовый интернационал! Одна беда - весь этот ботанический сад влетел бюджету в копеечку.
- В рамках муниципального контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории «Бульвар «Авиастроителей» - 2 очередь» уже высажено 33 дерева, - рассказали «Комсомолке» в администрации Московского района. - Всего запланировано высадить 5101 экземпляр зеленых насаждений (деревьев и кустарников) общей стоимостью более 8 миллионов рублей, включая стоимость подготовительных работ.
Стоит отметить, что речь идет не об обычных саженцах, которые от горшка два вершка, а о вполне полноценных деревьях высотой от 2,5 до 4 метров.
- Несмотря на большую высоту, эти саженцы обладают отличной приживаемостью, - отметили в администрации Московского района. - Посаженные деревья имеют сформированную корневую систему, симметричные кроны. Благодаря большой площади поверхности земляного кома эти деревья быстро укореняются - в течение одного сезона.
В настоящее время на бульваре уже посадили рябину шведскую, иргу канадскую, клён австралийский и ель сербскую.
- По информации подрядной организации, стоимость деревьев в зависимости от их видов сопоставима с существующими на рынке ценниками, - подтвердили в районной администрации. - Экспертизу сметной документации проводило ГКУ НО «Нижегородсмета». При этом все работы по благоустройству были согласованы с жителями района.
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