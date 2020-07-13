2020-07-13T18:10:45+03:00
Общество

Садовый интернационал: На бульваре Авиастроителей высадили саженцы из Германии и Канады за 90 тысяч рублей за штуку

В общей сложности, на этом участке планируется посадить свыше пяти тысяч деревьев и кустарников
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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На бульваре Авиастроителей высадили саженцы из Германии и Канады за 90 тысяч рублей за штуку.На бульваре Авиастроителей высадили саженцы из Германии и Канады за 90 тысяч рублей за штуку.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Заметив на днях, что на бульваре Авиастроителей началось долгожданное благоустройство, жители Московского района Нижнего Новгорода поначалу не на шутку обрадовались. Но радость была недолгой: любуясь свеженькими саженцами, они заметили оставленные рабочими ценники и глазам своим не поверили – цена молоденьким деревцам была от 25 до 90 тысяч рублей. Такого аттракциона невиданной щедрости они даже представить не могли.

- Как Вы прокомментируете посадку деревьев на бульваре Авиастроителей по цене 22,5-92 тысячи рублей? – поинтересовался sidorov_ded_moroz. - Вы в курсе, что высаженные березы уже стоят с жёлтыми листьями? И уверены ли «горе-озеленители», что деревья из Германии переживут нашу зиму?

Как оказалось, почти все дорогущие саженцы оказались импортными. Одни из них привезли из Канады, другие – из Сербии, третьи – из Германии. Одним словом, весь садовый интернационал! Одна беда - весь этот ботанический сад влетел бюджету в копеечку.

- В рамках муниципального контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории «Бульвар «Авиастроителей» - 2 очередь» уже высажено 33 дерева, - рассказали «Комсомолке» в администрации Московского района. - Всего запланировано высадить 5101 экземпляр зеленых насаждений (деревьев и кустарников) общей стоимостью более 8 миллионов рублей, включая стоимость подготовительных работ.

Стоит отметить, что речь идет не об обычных саженцах, которые от горшка два вершка, а о вполне полноценных деревьях высотой от 2,5 до 4 метров.

- Несмотря на большую высоту, эти саженцы обладают отличной приживаемостью, - отметили в администрации Московского района. - Посаженные деревья имеют сформированную корневую систему, симметричные кроны. Благодаря большой площади поверхности земляного кома эти деревья быстро укореняются - в течение одного сезона.

В настоящее время на бульваре уже посадили рябину шведскую, иргу канадскую, клён австралийский и ель сербскую.

- По информации подрядной организации, стоимость деревьев в зависимости от их видов сопоставима с существующими на рынке ценниками, - подтвердили в районной администрации. - Экспертизу сметной документации проводило ГКУ НО «Нижегородсмета». При этом все работы по благоустройству были согласованы с жителями района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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