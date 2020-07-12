«Поверить не могу, что прошло 20 лет»: Наталья Бочкарева приехала в Нижний Новгород на вечер встреч выпускников

Российская актриса, звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева побывала в Нижнем Новгороде на вечере встреч выпускников. С момента, как она окончила местное театральное училище, прошло уже 20 лет.

- Друзья, скажите, как давно вы закончили школу либо ВУЗ? И как давно последний раз встречались со своими одноклассниками/одногруппниками?Я вот вчера, впервые за много лет, съездила в свой родной Нижний Новгород на встречу выпускников Нижегородского Театрального Училища 2000-го года, - поделилась новостями Бочкарева на своей странице в «Инстаграм».

Актриса поблагодарила всех, кто смог прийти на мероприятие, и призналась, что будет еще долго это вспоминать.

natalia_bochkareva_official Друзья, скажите, как давно вы закончили школу либо ВУЗ? И как давно последнии раз встречались со своими одноклассниками/одногруппниками? Я вот вчера, впервые за много лет, съездила в свои родно Нижнии Новгород на встречу выпускников

- Поверить не могу, что прошло целых 20 лет. Ах, как же было здорово, душевно и по-настоящему. Нижний, люблю тебя, и всех своих в родном городе тоже очень люблю, - добавила Бочкарева.

В строит она выложила несколько видео - вместо шикарного ресторана звезда вместе со своими одногруппниками собрались на природе, накрыли стол под открытым небом.

Напомним, несколько месяцев назад Наталья Бочкарева была замешана в громком скандале с наркотиками. Актрису задержали с пакетиком кокаина, в отношении нее было возбуждено уголовное дело. Бочкаревой «светило» до трех лет лишения свободы. Но обошлось малой кровью – штрафом в размере 30 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Меня это умиляет!»: Даша Букина заплатит 500 долларов за реальный срок

История со звездой сериала «Счастливы вместе» — очередной импульс к судебной реформе или просто фарт и связи (подробности)

"Штраф для ненавистников": Наталья Бочкарева позлорадствовала после мягкого приговора

Пойманная с кокаином в трусах Наталья Бочкарева радуется, что легко отделалась. Актриса оштрафована на 30 тысяч рублей. А могла бы сесть на три года (подробности)

«Могли дать три года за наркотики, а ограничились штрафом»: Независимый эксперт прокомментировал судебное решение по делу актрисы Бочкаревой

В соцсетях активно обсуждают решение Преображенского суда по делу актрисы Натальи Бочкаревой. Напомним, в сентябре звезду сериала «Счастливы вместе» (она играла Дашу Букину) задержали за рулем машины без прав. Полицейские предложили пройти медосвидетельствование. Женщина отказалась, но передала инспекторам пакетик с кокаином, который прятала в трусиках. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.