2020-07-12T17:02:54+03:00
Происшествия

«Зачем же ты туда полезла, маленькая?»: 15-летняя школьница погибла, сорвавшись с элеватора в Арзамасе

Тело девочки обнаружили рядом с заброшенным зданием
Валерия ГРОМОВА
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Фото: страница родственников погибшей в социальных сетяхФото: страница родственников погибшей в социальных сетях
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Жуткая трагедия произошла несколько дней назад в Арзамасе. Рядом с заброшенным элеватором местные жители обнаружили тело 15-летней девочки. Полина (имя героини изменено – прим.ред.) сорвалась со здания, на которое частенько лазила вместе с друзьями.

К сожалению, школьница скончалась еще до приезда врачей. По словам очевидцев, Полина упала с высоты примерно в шесть этажей.

Родственники погибшей девочки сообщили в социальных сетях, что трагедия произошла в минувшую пятницу, 10 июля. Арзамассцы утверждают, что злополучный элеватор давно стал центром притяжения для местных подростков.

Нижегородцы активно обсуждают то, что произошло, в пабликах Вконтакте.

- Все лагеря закрыты. Дети весь день одни и не знают, чем заняться. Придумывают себе развлечения сами, - считает Мария Леонтьева.

- Зачем же ты туда полезла, маленькая? – написала Елена Груздева.

- Селфи убивает! Как уже понять не могут люди, - высказался Роман Француз.

В настоящий момент в причинах и обстоятельствах случившегося разбираются следователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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