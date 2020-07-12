«Зачем же ты туда полезла, маленькая?»: 15-летняя школьница погибла, сорвавшись с элеватора в Арзамасе

Жуткая трагедия произошла несколько дней назад в Арзамасе. Рядом с заброшенным элеватором местные жители обнаружили тело 15-летней девочки. Полина (имя героини изменено – прим.ред.) сорвалась со здания, на которое частенько лазила вместе с друзьями.

К сожалению, школьница скончалась еще до приезда врачей. По словам очевидцев, Полина упала с высоты примерно в шесть этажей.

Родственники погибшей девочки сообщили в социальных сетях, что трагедия произошла в минувшую пятницу, 10 июля. Арзамассцы утверждают, что злополучный элеватор давно стал центром притяжения для местных подростков.

Нижегородцы активно обсуждают то, что произошло, в пабликах Вконтакте.

- Все лагеря закрыты. Дети весь день одни и не знают, чем заняться. Придумывают себе развлечения сами, - считает Мария Леонтьева.

- Зачем же ты туда полезла, маленькая? – написала Елена Груздева.

- Селфи убивает! Как уже понять не могут люди, - высказался Роман Француз.

В настоящий момент в причинах и обстоятельствах случившегося разбираются следователи.

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