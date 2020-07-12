«Заборы, остатки строений и провода портят впечатление о Нижнем Новгороде»: Глеб Никитин поручил благоустроить территорию у трамплина К-60

Местность вокруг трамплина К-60, построенного на Гребном канале в Нижнем Новгороде, будет благоустроена к 800-летию города. Такое заявление сделал губернатор Глеб Никитин после объезда территории в районе площади Сенной, улицы Большой Печерской и набережной.

Глава региона подчеркнул, что заборы остатки строений, частично расселенные или сгоревшие дома, а также провода и наружные газовые сети портят впечатление о Нижнем Новгороде. По его словам, нужно проработать два варианта развития.

- Первый – учитывающий перспективы строительства метро и создания в районе Сенной большого транспортного узла. Второй должен включать в себя первоочередные работы к юбилею города. Обязательно нужно сохранить своеобразие этого участка Большой Печерской, который является связующим звеном между исторической частью города и новой застройкой, - подчеркнул Глеб Никитин.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Он также поручил исполняющему обязанности главы Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву проработать вопрос создания сквера рядом с Сенной площадью. А на Казанском съезде, рядом с которым построен трамплин, необходимо убрать синий забор и привести территорию вокруг объекта в подобающий вид.

Вместе с Глебом Никитиным и Юрием Шалабаевым на объезде были его заместитель Егор Поляков, зампредседателя правительства Нижегородской области Олег Беркович, министр строительства Анатолий Молев, министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков, руководитель управления государственной охраны ОКН Григорий Меламед и руководитель «Института развития городской среды Нижегородской области» Дарья Шорина.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

СПРАВКА КП

История со строительством трамплина в Нижнем Новгороде тянется больше десяти лет. Первые разговоры начались еще в 2010 году, но строительство переносилось сначала на 2014 год, потом - на 2016, и в конце концов проект просто заморозили. Работы возобновились весной 2018 года, когда проектная и сметная документация на строительство трамплина К-60 получила положительное заключение.

В состав тренировочного комплекса входят: трамплин К-60, административно-бытовое здание, помещение для охраны, судейская и тренерская трибуны, камера хранения, лестницы, опоры освещения и сооружения инженерной защиты склона.

Длина трамплина составит 60 метров. Его строительство осуществляется за счет средств бюджета Нижегородской области. Бюджет - 193,1 миллиона рублей.

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