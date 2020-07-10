Стало известны, какие возможности откроет перед Нижегородской областью строительство трассы "Европа - Западный Китай"

Сегодня состоялось совещание по строительству автодороги «Европа – Западный Китай» под председательством премьер-министра России Михаила Мишустина. По мнению председателя правительства, данный проект даст импульс для ускоренного развития регионов, по территории которых пройдет эта трасса.

- Строительство этой трассы обеспечит безостановочное автомобильное сообщение между четырьмя крупными российскими агломерациями: Московской, Нижегородской, Казанской и Самарско-Тольяттинской, - отметил Михаил Мишустин. – К 2050 году суммарный прирост внутреннего регионального продукта на этих территориях достигнет 500 миллиардов рублей.

К слову, при строительстве этого объекта будет создано свыше 30 рабочих мест. Еще 130 тысяч человек будут задействованы в смежных отраслях экономики, среди которых автомобилестроение, электроника, транспорт, логистика и сфера услуг. Планируется, что строительство трассы будет завершено в 2024 году.

- Трасса «Европа – Западный Китай» повысит инвестиционную привлекательность Нижегородской области, - уверен глава региона Глеб Никитин. – Эта трасса проходит по территории шести муниципальных районов и двух городских округов, где проживают около 230 тысяч человек. Строительство трассы снимет проблему транспортной доступности этих районов и будет способствовать экономическому развитию всего юга Нижегородской области. В частности, это предоставит новые экспортные возможности для промышленного комплекса и аграрного сектора.

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