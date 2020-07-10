Девять новых автобусов закупил «Нижегородпассажиравтотранс»

Муниципальное предприятие «Нижегородпассажиравтотранс» закупил девять новых автобусов среднего класса ПАЗ. Первыми пассажирами новых автобусов сегодня стали исполняющий обязанности главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и и.о. заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов.

- Для предприятия это знаковое событие – закупка новых автобусов собственными силами, - отметил Юрий Шалабаев. – Это безопасный транспорт, оснащенный всем необходимым для перевозки людей с ограниченными возможностями.

По словам исполняющего обязанности директора «Нижегородпассажиравтотранса» Никиты Злобина, все новые автобусы оснащены задней подвеской с системой опускания пола. При этом в задней части автобуса предусмотрена специальная низкопольная площадка для размещения инвалидной коляски. Каждый такой автобус рассчитан на 52 человека.

- Уже с понедельника автобусы выйдут в свои первые рейсы, - рассказал Юрий Шалабаев. – Маршруты, на которые они будут направлены, выбраны исходя из загруженности рейсов и времени ожидания на остановках.

КОНКРЕТНО

На какие рейсы будут направлены новые автобусы?

• А-41

• Т-92

• А-52

• А-16

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По многочисленным просьбам жителей со следующей недели маршрут А-1 будет продлен до ЖК «Окский берег». Сейчас там работают автобусы большого класса. Их количество планируется увеличить до 12 единиц.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru