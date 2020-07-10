Девять новых автобусов закупил «Нижегородпассажиравтотранс»
Муниципальное предприятие «Нижегородпассажиравтотранс» закупил девять новых автобусов среднего класса ПАЗ. Первыми пассажирами новых автобусов сегодня стали исполняющий обязанности главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и и.о. заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов.
- Для предприятия это знаковое событие – закупка новых автобусов собственными силами, - отметил Юрий Шалабаев. – Это безопасный транспорт, оснащенный всем необходимым для перевозки людей с ограниченными возможностями.
По словам исполняющего обязанности директора «Нижегородпассажиравтотранса» Никиты Злобина, все новые автобусы оснащены задней подвеской с системой опускания пола. При этом в задней части автобуса предусмотрена специальная низкопольная площадка для размещения инвалидной коляски. Каждый такой автобус рассчитан на 52 человека.
- Уже с понедельника автобусы выйдут в свои первые рейсы, - рассказал Юрий Шалабаев. – Маршруты, на которые они будут направлены, выбраны исходя из загруженности рейсов и времени ожидания на остановках.
КОНКРЕТНО
На какие рейсы будут направлены новые автобусы?
• А-41
• Т-92
• А-52
• А-16
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
По многочисленным просьбам жителей со следующей недели маршрут А-1 будет продлен до ЖК «Окский берег». Сейчас там работают автобусы большого класса. Их количество планируется увеличить до 12 единиц.
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ИСТОЧНИК KP.RU