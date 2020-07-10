Краеведческий музей в селе Хирино Шатковского района Нижегородской области существует уже не первый год.

Первым собирателем исторических артефактов была библиотекарь Вера Ваняшева, затем её дело продолжила Ольга Левакова. Вот только хранить собранную коллекцию было негде. Новый дом для исторических артефактов нашелся после открытия пару лет назад Общественного центра «Социум-Поселений».

Уникальность этого музея в том, что его собирают сами местные жители, и не только хиринцы. Из всех окрестных сел сюда привозят вещи, по которым можно изучать быт наших предков. В музее уже собралась коллекция утвари из XIX и первой половины XX века. И эта коллекция постоянно пополняется.

С начала года здесь появилось несколько новых экспонатов. Не всякий наш современник может сразу понять предназначение некоторых предметов.

К примеру, тесло – инструмент, подаренный музею коренным жителем Хирина Юрием Фёдоровичем Сазоновым. Этим инструментом пользовались несколько поколений его предков. С помощью тесла при строительстве дома или бани выдалбливали углубления в брёвнах.

Тесло, гармонь, игрушечная коляска: Как пополняется музей Общественного центра «Социум-Поселений»Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Колода, привезённая в Хирино из соседнего села Елховское, – это корыто ручной работы, выдолбленное вручную из цельного дерева. Прежде в такой «таре» рубили капусту, стирали. Вещь достаточно универсальная и надёжная – никаких тебе приклеенных, припаянных или привинченных деталей.

Тесло, гармонь, игрушечная коляска: Как пополняется музей Общественного центра «Социум-Поселений»Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Какая же сельская жизнь без гармони? Судя по внешнему виду инструмента, им активно пользовались. Ни одна свадьба, ни одни посиделки не обходились без него.

Тесло, гармонь, игрушечная коляска: Как пополняется музей Общественного центра «Социум-Поселений»Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Швейная машинка «Чайка» в XX веке была почти в каждом уважающем себя советском доме. Экспонат функциональный. Машинка, подаренная уроженцами Хирина супругами Резановыми, работает. И в Общественном центре хотят время от времени использовать её для пошива костюмов, ведь театрализованные представления, когда нет карантина, проходят здесь довольно часто. Будем ждать нового сезона!

Тесло, гармонь, игрушечная коляска: Как пополняется музей Общественного центра «Социум-Поселений»Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Уголок быта сельчан XX века дополнился также кое-какими детскими игрушками, найденными на чердаках. Интересно посмотреть, чем играли наши родители. О таких колясках, к примеру, когда-то мечтала каждая девчонка. Администратор Общественного центра Татьяна Гусева говорит, что эти игрушки были в ходу во времена её детства.