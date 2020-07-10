2020-07-10T17:30:49+03:00
Общество

С 13 июля в пансионате «Морозовский» вновь начнет работу оздоровительный центр

Пансионат обновил свою систему скидок для гостей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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С 13 июля в пансионате «Морозовский» вновь начнет работу оздоровительный центрС 13 июля в пансионате «Морозовский» вновь начнет работу оздоровительный центрФото: Предоставлено "Комсомолке"
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После 3,5 месяцев вынужденного перерыва пансионат «Морозовский», расположенный в Арзамасском районе Нижегородской области, возобновляет оказание санаторно-курортных услуг.

Помимо полезных и приятных прогулок по лесу у Морозовского озера, отдыхающие вновь смогут пройти одну из оздоровительных программ пансионата, способствующих снижению веса, укреплению иммунитета, что сейчас особо актуально, а также поднятию общего тонуса организма.

Среди любимых процедур гостей «Морозовского» – кедровая бочка, лимфодренаж, жемчужные ванны. На пользу пойдут и кислородные коктейли, которые готовят в пансионате. Этот напиток также поможет укрепить иммунитет, победить усталость, вернуть себе бодрость тела и духа.

С 13 июля в пансионате «Морозовский» вновь начнет работу оздоровительный центр Фото: Предоставлено "Комсомолке"

С 13 июля в пансионате «Морозовский» вновь начнет работу оздоровительный центрФото: Предоставлено "Комсомолке"

Пансионат, расположенный в лесу на берегу большого красивого озера, дарит своим гостям множество впечатлений, связанных с красотами природы. Среди жителей Нижегородской области это популярное место для различного рода фотосессий. Любители фотографии тренируются здесь в пейзажной, предметной и портретной съемке. А фотографии затем присылают в пансионат – в благодарность за отлично проведенное время и прекрасно организованный отдых.

В пансионате, где курортный сезон сейчас в разгаре, соблюдаются все правила профилактики и защиты от коронавирусной инфекции. Действует масочно-перчаточный режим. Вход и въезд на территорию «Морозовского» ограничен – допускаются только проживающие и люди, забронировавшие проживание. Ежедневно замеряют температуру сотрудников, проживающих и вновь прибывших гостей. Здесь также проводят кварцевание, а также обработку поверхностей и уборку номеров дезинфицирующими средствами.

Чтобы забронировать путевку, тест на COVID проходить не обязательно. Но при заезде потребуется предъявить санаторно-курортную карту и справку об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих заезду 14 дней.

С 13 июля в пансионате «Морозовский» вновь начнет работу оздоровительный центр Фото: Предоставлено "Комсомолке"

С 13 июля в пансионате «Морозовский» вновь начнет работу оздоровительный центрФото: Предоставлено "Комсомолке"

Кстати, пансионат обновил свою систему скидок. Владельцы «Карты гостя» пансионата всегда имеют право на скидку от 3%. Обладателем карты становится тот, кто хоть раз уже отдыхал в «Морозовском». Если заказываете отдых в пансионате для родителей, скидка на основной набор услуг – проживание и питание – составит 10%.

Скидку 10% также гарантированно получают именинники, многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны и люди с ограниченными возможностями. Для обладателей карты профсоюзного дисконта скидка 15%.

Выгодно следить за самыми горячими предложениями пансионата. «Горящая» скидка, как правило, составляет 20%!

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