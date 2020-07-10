Труженица тыла и ветеран АПЗ Ливия Генералова отмечает 90-летие

«Ели картошку с картофельным хлебом» – это одно из самых ярких воспоминаний о детстве в годы войны ветерана Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина, труженицы тыла Ливии Александровны Генераловой. 6 июля ей исполнилось 90 лет.

Маленькие помощники

Родом Ливия Генералова (в девичестве – Баева) из села Красный Бор Шатковского района. Росла в многодетной православной семье. Имена детям, а их было восемь человек, давались по святцам. Ливия Александровна, шестая по счету, родилась 6 июля, а через два дня – 8 июля – ее именины: день памяти мученицы Ливии Сирийской.

Когда началась война, на фронт ушел старший брат Арсений (он погиб в 1941-м). Отца Александра Степановича направили в Подмосковье охранять какие-то объекты. Главными помощниками матери, Анны Григорьевны, по дому и на работе в колхозе стали младшие дети, с раннего возраста приученные к труду.

Начиная с восьми лет у маленькой Ливии и ее брата Алима (он старше на два года) была своя особая обязанность: каждое лето они ходили на пасеку помогать дедушке, а обратно везли домой хворост. Расстояние до пасеки было немалое – 12 километров. Это еще одно из ярких воспоминаний ветерана о военном детстве.

Питались в семье практически одной картошкой со своего огорода. Вкус настоящего хлеба узнали только после Победы.

Боец ВОХРа

В 1953 году Ливия Александровна вышла замуж, родились дети. Работать стала на гипсовом заводе, а жила семья в лесу, где располагалась шахта.

В 1961 году после консервации шахты и передачи помещений в распоряжение «п/я 15» Ливия Генералова стала числиться на Арзамасском приборостроительном заводе – сначала разнорабочей в цехе №18, а в 1966 году её перевели бойцом-кабинщицей в заводскую ВОХР. В этой должности она проработала до выхода на заслуженный отдых. В ее памяти, как и многих коллег, остались военная подготовка и участие в стрельбищах. Общий трудовой стаж Ливии Александровны на АПЗ – 28 лет.

Так сложилось, что ровно столько же на предприятии проработала ее дочь Галина Корчагина (была инженером-программистом в отделе программного управления). Она и рассказала нам о жизни своей мамы, о которой сейчас заботится.

От всей души поздравляем Ливию Александровну Генералову с 90-летием! Желаем здоровья, крепости духа, добра и радости!

КСТАТИ

В семье Генераловых помнят, как к ним домой, на территорию бывшей шахты, приезжали директор АПЗ Павел Иванович Пландин и главный инженер Николай Васильевич Хряпов. Почетных гостей угощали ухой из рыбы, которую ловил муж Ливии Александровны Владимир Иванович. Он тоже долгое время трудился в цехе №19.