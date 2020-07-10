Работники АПЗ добились более точной и быстрой обработки деталей на фрезерном станке

«Меньше времени – больше точности» - таков результат реализации очередной заявки на улучшение техпроцесса в цехе №56 Арзамасского приборостроительного завода, где продолжается внедрение принципов Бережливого производства. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

– В процессе обработки детали «рычаг» на фрезерном станке приходилось долго – около двух часов – настраивать расточную систему, поскольку допуски там очень строгие. В итоге в процессе настройки детали могли уйти в брак, – рассказывает Дмитрий Симакин. – Тогда я предложил использовать другую расточную систему, с более высокими точностными характеристиками. Но для этого нужна была переходная втулка, так как стандартного решения у фирмы-производителя расточной системы не было.

Чертеж нужной втулки выполнил инженер-технолог цеха №56 Сергей Маркелов, программу для станка написал инженер-технолог СГТ Алексей Корнилов, а Дмитрий Симакин изготовил этот элемент оснастки.

Результат получился отличным. Использование новой расточной системы значительно снизило время настройки: теперь на это уходит 5-7 минут. Заданные размеры и показатели шероховатости выдерживаются строго.

К тому же, повысилась и повторяемость обработки: если раньше приходилось проводить подналадку станка на каждой 10-й детали, то теперь высококачественная обработка ведется партиями по 100-150 штук.

– Совершенствование техпроцессов – это основа развития современного производства. И меня как руководителя радует, что молодые работники нашего цеха сами предлагают такие «умные идеи» и их реализовывают, - поделилась начальник цеха №56 Валентина Настина.

Цифры:

17 заявок на улучшения поступило от цеха №56 за I полугодие 2020 года; 16 из них реализовано.

Всего от заводских подразделений за этот период поступило 349 заявок.