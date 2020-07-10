Единственный в Нижнем Новгороде: В комплексе апартаментов бизнес-класса KM Tower Plaza доступна ипотека от 7,9% и идут продажи по системе эскроу

Всегда мечтали жить в апартаментах, совмещая работу и комфорт в одном помещении? Но найти идеальный вариант кажется нереальным, поэтому приходится постоянно тратить уйму времени на поездки до офиса, подбирать места для встреч с партнерами и часами искать парковку? Все это останется в прошлом, потому что в Нижнем Новгороде наконец-то появился тот самый уникальный проект, решающий эти проблемы сразу.

Первый и единственный на сегодняшний день в приволжской столице комплекс апартаментов KM Tower Plaza, построенный группой компаний «Каркас Монолит», откроет для вас новый сегмент городской недвижимости. А с 1 июля доступны продажи в ипотеку от 7,9% и счетам эскроу.

Давайте познакомимся с этим объектом поближе.

Расположение и архитектура

KM Tower Plaza – это гостинично-административный комплекс, состоящий из двухуровневого здания в 19 и 12 этажей. Он расположен в самом сердце Нижнего Новгорода, а из окон открывается роскошный вид на Метромост, Стрелку, заречную часть города, Оку, площадь Горького и Кремль. Это не просто локация, а уникальное и современное место для комфортного проживания. В шаговой доступности есть 8 детских садов, школа, 6 медицинских учреждений, 7 банков, 6 торговых центров и станция метро.

В комплексе будут располагаться более 500 апартаментов на любой вкус – вы можете подобрать вариант под себя. «Каркас Монолит» предлагает разные помещения площадью от 20 до 105 квадратных метров.

Архитекторы и дизайнеры, работающие над проектом, взяли все самое лучшее в оформлении от элитных зданий и дорогих гостиничных сетей. Сочетание элементов ампира, архаики египетского искусства и африканского искусства – здание выполнено в стиле арт-декор. На него сложно не обратить внимания.

В комплексе будут располагаться более 500 апартаментов на любой вкус – вы можете подобрать вариант под себя. Фото: сайт ГК «Каркас Монолит»

Европейский уровень комфорта

Благоустроенная территория, собственная инфраструктура – «Каркас Монолит» придерживался идеи создания зоны городского комфорта европейского уровня. И у него это получилось!

KM Tower Plaza станет не просто украшением Нижнего Новгорода, но и грамотным сочетанием помещений, которые подойдут как для проживания, так и для ведения бизнеса. На первом этаже будет располагаться ресторан и офисные помещения. Попасть туда жители смогут, не выходя из здания. Помещения на первых четырех этажах предназначены для организации бизнеса, творческих студий, офисов. А большие витражные окна обеспечат максимальное проникновение естественного света, как в лучших гостиничных комплексах мира.

Для прогулок по периметру здания будет установлен навес – отдохнуть там можно будет в любое время года. Безопасность жильцов обеспечит современная система охраны, видеонаблюдения и пропускной режим доступа на территорию. А для владельцев автомобилей предусмотрен просторный и удобный подземный паркинг.

KM Tower Plaza – это идеальный вариант для приобретения апартаментов с последующей сдачей в аренду или для использования в качестве второго жилья для семей, имеющих основную недвижимость за городом.

Безопасность жильцов обеспечит современная система охраны, видеонаблюдения и пропускной режим доступа на территорию. Фото: сайт ГК «Каркас Монолит»

КАК И ГДЕ ПРИОБРЕСТИ?

ГК «Каркас Монолит» предлагает выгодно купить апартаменты KM Tower Plaza с использованием ипотечных программ. Чтобы деньги покупателей были под надежной защитой, можно использовать счета эскроу и оформить сделку в банках-партнерах по выгодной ставке от 7,9% годовых.

Ипотека по ставке 7,9% в рамках программы «Победа над формальностями» (при условии комплексного страхования). Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица ООО СЗ КМ НЕМЕКО. Сумма кредита – от 600 000 рублей до 30 млн. руб. Первоначальный взнос – не менее 50% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 20 лет. Срок действия программы до 01.11.2020.

Условия действительны на 01.07.2020 г.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.Подробности на https://www.vtb.ru/personal/ipoteka/pobeda-nad-formalnostjami/#calc_0#

Офис продаж КМ Tower Plaza в настоящий момент работает дистанционно. Подробную информацию можно получить по телефону 8-831-422-27-00 или на сайте km-tower.ru. Задать интересующие вопросы застройщику можно через электронную почту real@karkasmonolit.ru или в личные сообщения в официальных социальных сетях.

Станьте обладателем апартамента вашей мечты в КМ Tower Plaza и смотрите на город с высока!

Архитекторы и дизайнеры, работающие над проектом, взяли все самое лучшее в оформлении от элитных зданий и дорогих гостиничных сетей. Фото: сайт ГК «Каркас Монолит»

СПРАВКА КП:

Группа компаний «Каркас Монолит» является одним из крупнейших представителей строительной отрасли Нижегородской области, зарекомендовавший себя как надежного застройщика. За 18 лет работы она освоила три основных направления деятельности: сдача в аренду коммерческой и производственной недвижимости, жилищное строительство и выполнение субподрядных работ. Объекты, построенные «Каркас Монолитом» сегодня пользуются большим спросом у покупателей. Это жилые комплексы «КМ Анкудиновский парк», «КМ Флагман» и «КМ Молодежный, 76». Помимо них застройщик известен своими проектами жилых комплексом «КМ Прайм» и «КМ Мегаполис», бизнес-центра «KM City» и завода по производству многослойных панелей и железобетонных конструкций «Прекаст».