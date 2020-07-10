2020-07-10T09:45:05+03:00
Общество

Единственный в Нижнем Новгороде: В комплексе апартаментов бизнес-класса KM Tower Plaza доступна ипотека от 7,9% и идут продажи по системе эскроу

Это не просто локация, а уникальное и современное место для комфортного проживания [фото]
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Первый и единственный на сегодняшний день в городе комплекс апартаментов KM Tower Plaza откроет для вас новый сегмент городской недвижимости. Фото: сайт ГК «Каркас Монолит»Первый и единственный на сегодняшний день в городе комплекс апартаментов KM Tower Plaza откроет для вас новый сегмент городской недвижимости. Фото: сайт ГК «Каркас Монолит»
Изменить размер текста:

Всегда мечтали жить в апартаментах, совмещая работу и комфорт в одном помещении? Но найти идеальный вариант кажется нереальным, поэтому приходится постоянно тратить уйму времени на поездки до офиса, подбирать места для встреч с партнерами и часами искать парковку? Все это останется в прошлом, потому что в Нижнем Новгороде наконец-то появился тот самый уникальный проект, решающий эти проблемы сразу.

Первый и единственный на сегодняшний день в приволжской столице комплекс апартаментов KM Tower Plaza, построенный группой компаний «Каркас Монолит», откроет для вас новый сегмент городской недвижимости. А с 1 июля доступны продажи в ипотеку от 7,9% и счетам эскроу.

Давайте познакомимся с этим объектом поближе.

Расположение и архитектура

KM Tower Plaza – это гостинично-административный комплекс, состоящий из двухуровневого здания в 19 и 12 этажей. Он расположен в самом сердце Нижнего Новгорода, а из окон открывается роскошный вид на Метромост, Стрелку, заречную часть города, Оку, площадь Горького и Кремль. Это не просто локация, а уникальное и современное место для комфортного проживания. В шаговой доступности есть 8 детских садов, школа, 6 медицинских учреждений, 7 банков, 6 торговых центров и станция метро.

В комплексе будут располагаться более 500 апартаментов на любой вкус – вы можете подобрать вариант под себя. «Каркас Монолит» предлагает разные помещения площадью от 20 до 105 квадратных метров.

Архитекторы и дизайнеры, работающие над проектом, взяли все самое лучшее в оформлении от элитных зданий и дорогих гостиничных сетей. Сочетание элементов ампира, архаики египетского искусства и африканского искусства – здание выполнено в стиле арт-декор. На него сложно не обратить внимания.

В комплексе будут располагаться более 500 апартаментов на любой вкус – вы можете подобрать вариант под себя. Фото: сайт ГК «Каркас Монолит»

В комплексе будут располагаться более 500 апартаментов на любой вкус – вы можете подобрать вариант под себя. Фото: сайт ГК «Каркас Монолит»

Европейский уровень комфорта

Благоустроенная территория, собственная инфраструктура – «Каркас Монолит» придерживался идеи создания зоны городского комфорта европейского уровня. И у него это получилось!

KM Tower Plaza станет не просто украшением Нижнего Новгорода, но и грамотным сочетанием помещений, которые подойдут как для проживания, так и для ведения бизнеса. На первом этаже будет располагаться ресторан и офисные помещения. Попасть туда жители смогут, не выходя из здания. Помещения на первых четырех этажах предназначены для организации бизнеса, творческих студий, офисов. А большие витражные окна обеспечат максимальное проникновение естественного света, как в лучших гостиничных комплексах мира.

Для прогулок по периметру здания будет установлен навес – отдохнуть там можно будет в любое время года. Безопасность жильцов обеспечит современная система охраны, видеонаблюдения и пропускной режим доступа на территорию. А для владельцев автомобилей предусмотрен просторный и удобный подземный паркинг.

KM Tower Plaza – это идеальный вариант для приобретения апартаментов с последующей сдачей в аренду или для использования в качестве второго жилья для семей, имеющих основную недвижимость за городом.

Безопасность жильцов обеспечит современная система охраны, видеонаблюдения и пропускной режим доступа на территорию. Фото: сайт ГК «Каркас Монолит»

Безопасность жильцов обеспечит современная система охраны, видеонаблюдения и пропускной режим доступа на территорию. Фото: сайт ГК «Каркас Монолит»

КАК И ГДЕ ПРИОБРЕСТИ?

ГК «Каркас Монолит» предлагает выгодно купить апартаменты KM Tower Plaza с использованием ипотечных программ. Чтобы деньги покупателей были под надежной защитой, можно использовать счета эскроу и оформить сделку в банках-партнерах по выгодной ставке от 7,9% годовых.

Ипотека по ставке 7,9% в рамках программы «Победа над формальностями» (при условии комплексного страхования). Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица ООО СЗ КМ НЕМЕКО. Сумма кредита – от 600 000 рублей до 30 млн. руб. Первоначальный взнос – не менее 50% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 20 лет. Срок действия программы до 01.11.2020.

Условия действительны на 01.07.2020 г.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.Подробности на https://www.vtb.ru/personal/ipoteka/pobeda-nad-formalnostjami/#calc_0#

Офис продаж КМ Tower Plaza в настоящий момент работает дистанционно. Подробную информацию можно получить по телефону 8-831-422-27-00 или на сайте km-tower.ru. Задать интересующие вопросы застройщику можно через электронную почту real@karkasmonolit.ru или в личные сообщения в официальных социальных сетях.

Станьте обладателем апартамента вашей мечты в КМ Tower Plaza и смотрите на город с высока!

Архитекторы и дизайнеры, работающие над проектом, взяли все самое лучшее в оформлении от элитных зданий и дорогих гостиничных сетей. Фото: сайт ГК «Каркас Монолит»

Архитекторы и дизайнеры, работающие над проектом, взяли все самое лучшее в оформлении от элитных зданий и дорогих гостиничных сетей. Фото: сайт ГК «Каркас Монолит»

СПРАВКА КП:

Группа компаний «Каркас Монолит» является одним из крупнейших представителей строительной отрасли Нижегородской области, зарекомендовавший себя как надежного застройщика. За 18 лет работы она освоила три основных направления деятельности: сдача в аренду коммерческой и производственной недвижимости, жилищное строительство и выполнение субподрядных работ. Объекты, построенные «Каркас Монолитом» сегодня пользуются большим спросом у покупателей. Это жилые комплексы «КМ Анкудиновский парк», «КМ Флагман» и «КМ Молодежный, 76». Помимо них застройщик известен своими проектами жилых комплексом «КМ Прайм» и «КМ Мегаполис», бизнес-центра «KM City» и завода по производству многослойных панелей и железобетонных конструкций «Прекаст».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 10июля 2020 года: вторая волна коронавируса, временная работа для пострадавших в период пандемии и 700 вернувшихся в родные края нижегородцев
Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 30 июня
День инженера-механика 2020: история и традиции праздника
День инженера-механика 2020 в России является праздником для людей, профессия которых очень многогранна. Их задачей является проектирование, создание, тестирование и ввод в эксплуатацию различных устройств
Новости 24
Нижегородский Институт Урбанистики закрывается
Нижегородцам предлагают выбрать место для установки стелы «Город трудовой доблести»
10 нижегородских медработников улучшат жилищные условия по программе господдержки
В Нижнем Новгороде сегодня, 10 июля, тепло и без осадков
Завершен ремонт подъезда к селу Уразовка в Нижегородской области
Министр нижегородского Минздрава не исключает вторую волну коронавируса
В Канавинском районе судят молодого человека, который пытался убить таксиста из ревности
Иван Разуваев: «Вхождение Нижегородской области в топ-20 инвестрейтинга – итог планомерной работы»
Светлана Чупшева: «Результаты Нижегородской области в инвестиционном рейтинге – это настоящий прорыв!»
Нижегородская область участвует в выставке «Всероссийский день поля» в новом формате
Нижегородская область вошла в топ-20 инвестиционного рейтинга
В Выксе женщина ударила ножом домашнего тирана
Нижегородская прокуратура проводит горячую линию для мигрантов
МЧС предупреждает об аномальной жаре в восточных районах Нижегородской области
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 9 июля 2020 года: Число заболевших в Автозаводском районе перевалило за две тысячи человек
Число умерших от коронавируса в Нижегородской области достигло 279 человек
Спортивный сквер появится на Автозаводе в 2020 году
Аварийную плотину начали ремонтировать в Первомайске
Почти 70% нижегородцев, заразившихся коронавирусом, уже выздоровели