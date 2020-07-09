Рейсовый автобус вспыхнул на Борском мосту в Нижнем Новгороде

Многокилометровая пробка образовалась утром в четверг, 9 июля 2020 года, на Борском мосту в Нижнем Новгороде. Автомобилисты, которые ехали в сторону приволжской столицы, опубликовали в социальных сетях несколько постов с фотографиями растянувшего дорожного затора.

Пробка на мосту уже растянулась на несколько километровФото: СОЦСЕТИ

Позже выяснилось, что причиной транспортного коллапса стал загоревшийся автобус. Он вспыхнул во время движения по переправе.

- Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 10:23. На место выехали наши спасатели. Сейчас пожар полностью потушен. Транспортное средство пострадало на площади 7 квадратных метров, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

К счастью, в момент происшествия в салоне автобуса не было пассажировФото: СОЦСЕТИ

К счастью, пострадавших нет. В момент происшествия в салоне никого не было, кроме водителя. С ним все в порядке. Также известно, что автобус был рейсовым.

Причины и обстоятельства случившегося теперь предстоит выяснить правоохранительных органов.

Автобус загорелся на Борском мосту 9 июля.Автор видео: Евгений Тольский

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