«Судебные процессы на строительную деятельность не повлияют»: ГК «Каркас Монолит» опровергла информацию о возможном банкротстве

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о возможном банкротстве одноименного юридического лица, входящего в состав одного из крупнейших застройщиков Нижегородской области ГК «Каркас Монолит». Поводом послужил иск в арбитражный суд, который направило ООО «Бизнес Горизонт». Речь идет о требованиях в 21,9 миллиона рублей.

В настоящий момент между ООО «Каркас Монолит» и вышеуказанной компанией идут судебные разбирательства. Однако ни о каком банкротстве нет и речи. Более того, застройщик подал кассационную жалобу и ходатайство о приостановлении исполнения судебных актов.

Официальный представитель ГК «Каркас Монолит» прокомментировал «Комсомолке» сложившуюся ситуацию.

- Между ООО «Каркас Монолит» и ООО «Бизнес Горизонт» с 2017 года идут судебные споры. За указанный период времени в нашу пользу взыскано более 62 миллионов рублей. В настоящее время в отношении оппонента по заявлению ООО «СЗ «КМ Анкудиновка» возбуждена процедура банкротства, введено наблюдение. Требования ООО «СЗ «КМ Анкудиновка» в размере более 33,4 миллиона рублей включены в реестр требований кредиторов, - рассказали в компании.

В феврале 2020 года арбитражный суд постановил взыскать более 21,9 миллиона рублей с ООО «Каркас Монолит» в пользу ООО «Бизнес горизонт».

Если в ближайшее время суд примет положительное решение по кассационной инстанции, поданной после этого ООО «Каркас Монолит», то оплата задолженности будет отсрочена.

- В случае отказа в приостановлении ООО «Каркас Монолит» готово оплатить сумму задолженности. Необходимые денежные средства аккумулированы на счете компании за счет ранее выигранных судебных процессов у ООО «Бизнес горизонт», - подчеркнул источник «Комсомолки».

Более того, в настоящий момент финансовое состояние застройщика стабильно.

- Компания полностью платежеспособна, о чем свидетельствует отсутствие задолженностей перед бюджетом по налогам и сборам. Судебные процессы не повлияют на строительную деятельность компании ООО «Каркас Монолит», все взятые на себя обязательства организацией исполняются своевременно, - добавили в компании.

- Целью подачи заявления о банкротстве ООО «Бизнес Горизонт» является хайп и причинение репутационного вреда ГК «Каркас Монолит», - заключил представитель компании.

СПРАВКА КП:

Группа компаний «Каркас Монолит» является одним из крупнейших представителей строительной отрасли Нижегородской области, зарекомендовавший себя как надежного застройщика. За 18 лет работы она освоила три основных направления деятельности: сдача в аренду коммерческой и производственной недвижимости, жилищное строительство и выполнение субподрядных работ. Объекты, построенные «Каркас Монолитом» сегодня пользуются большим спросом у покупателей. Это жилые комплексы «КМ Анкудиновский Парк», «КМ Флагман» и «КМ Молодежный, 76». Помимо них застройщик известен своим проектами бизнес-центра «KM City» и завода по производству многослойных панелей и железобетонных конструкций «Прекаст».