Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 15 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
По данным на 15 июля 2020 года, коронавирусом с начала пандемии заболели уже 20 763 нижегородца. 10 020 из них проживают на территории областной столицы, остальные находятся в районах и городских округах.
В частности, опасная инфекция подтверждена уже у 1 692 жителей Дзержинска, а также у 1 165 человек в Павловском районе и 789 человек на Бору. В пятерку районов по общему числу заболевших COVID-19 находятся также Кстовский район, где диагноз подтвердился у 584 человек, и Богородский район, где болеют 576 пациентов.
При этом подавляющее большинство жителей Нижегородской области - более 15 тысяч человек - уже полностью побороли болезнь и покинули больницы.
КОНКРЕТНО
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 15 июля:
Ардатовский – 144 случая
Арзамас – 219 случаев
Арзамасский – 66 случаев
Балахнинский – 242 случая
Богородский – 576 случаев
Большеболдинский район – 73 случая
Большемурашкинский – 20 случаев
Бор – 789 случаев
Бутурлинский – 34 случая
Вадский – 25 случаев
Варнавинский район – 26 случаев
Вачский – 134 случая
Ветлужский – 14 случаев
Вознесенский – 64 случая
Володарский – 318 случаев
Воротынский – 19 случаев
Воскресенский – 85 случаев
Выксунский – 149 случаев
Гагинский – 51 случай
Городецкий – 256 случаев
Д.Константиновский – 71 случай
Дзержинск – 1 692 случая
Дивеевский – 424 случая
Княгининский - 35 случаев
Ковернинский – 43 случая
Краснобаковский – 30 случаев
Краснооктябрьский – 203 случая
Кстовский – 584 случая
Кулебакский – 443 случая
Лукояновский – 83 случая
Лысковский – 192 случая
Навашинский – 248 случаев
Павловский – 1 165 случаев
Первомайский – 17 случаев
Перевозский – 34 случая
Пильнинский – 149 случаев
Починковский – 205 случаев
Семеновский – 482 случая
Сергачский – 297 случаев
Сеченовский – 78 случаев
Сокольский – 25 случаев
Сосновский – 197 случаев
Спасский – 41 случай
Тонкинский – 6 случаев
Тоншаевский – 67 случаев
Уренский – 44 случая
Чкаловский – 30 случаев
Шарангский – 23 случая
Шатковский – 288 случаев
Шахунский – 200 случаев
Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)
Нижний Новгород – 10 020 случая
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 15 июля 2020 года):
- число зараженных выросло до 20 763 человек;
- число умерших выросло до 312 человек;
- число выздоровевших выросло до 15 065 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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