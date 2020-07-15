2020-07-15T12:00:27+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 15 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, сколько сегодня зараженных в каждом районе и городском округе
Юлия ИСАЕВА
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Общее число зараженных COVID-19 в регионе составляет 20 763 человекаОбщее число зараженных COVID-19 в регионе составляет 20 763 человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным на 15 июля 2020 года, коронавирусом с начала пандемии заболели уже 20 763 нижегородца. 10 020 из них проживают на территории областной столицы, остальные находятся в районах и городских округах.

В частности, опасная инфекция подтверждена уже у 1 692 жителей Дзержинска, а также у 1 165 человек в Павловском районе и 789 человек на Бору. В пятерку районов по общему числу заболевших COVID-19 находятся также Кстовский район, где диагноз подтвердился у 584 человек, и Богородский район, где болеют 576 пациентов.

При этом подавляющее большинство жителей Нижегородской области - более 15 тысяч человек - уже полностью побороли болезнь и покинули больницы.

КОНКРЕТНО

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 15 июля:

Ардатовский – 144 случая

Арзамас – 219 случаев

Арзамасский – 66 случаев

Балахнинский – 242 случая

Богородский – 576 случаев

Большеболдинский район – 73 случая

Большемурашкинский – 20 случаев

Бор – 789 случаев

Бутурлинский – 34 случая

Вадский – 25 случаев

Варнавинский район – 26 случаев

Вачский – 134 случая

Ветлужский – 14 случаев

Вознесенский – 64 случая

Володарский – 318 случаев

Воротынский – 19 случаев

Воскресенский – 85 случаев

Выксунский – 149 случаев

Гагинский – 51 случай

Городецкий – 256 случаев

Д.Константиновский – 71 случай

Дзержинск – 1 692 случая

Дивеевский – 424 случая

Княгининский - 35 случаев

Ковернинский – 43 случая

Краснобаковский – 30 случаев

Краснооктябрьский – 203 случая

Кстовский – 584 случая

Кулебакский – 443 случая

Лукояновский – 83 случая

Лысковский – 192 случая

Навашинский – 248 случаев

Павловский – 1 165 случаев

Первомайский – 17 случаев

Перевозский – 34 случая

Пильнинский – 149 случаев

Починковский – 205 случаев

Семеновский – 482 случая

Сергачский – 297 случаев

Сеченовский – 78 случаев

Сокольский – 25 случаев

Сосновский – 197 случаев

Спасский – 41 случай

Тонкинский – 6 случаев

Тоншаевский – 67 случаев

Уренский – 44 случая

Чкаловский – 30 случаев

Шарангский – 23 случая

Шатковский – 288 случаев

Шахунский – 200 случаев

Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)

Нижний Новгород – 10 020 случая

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 15 июля 2020 года):

- число зараженных выросло до 20 763 человек;

- число умерших выросло до 312 человек;

- число выздоровевших выросло до 15 065 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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