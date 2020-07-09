Работника дзержинского завода, выносившего взрывчатку в перчатках, оштрафовали на 12 тысяч рублей

Последние несколько лет Дзержинск то и дело оказывается в центре внимания из-за взрывов на оборонных предприятиях. К примеру, 31 августа 2018 года в результате взрыва на заводе имени Свердлова погибли пять человек. Еще через полгода прогремел взрыв на заводе НИИ «Кристалл», разрушивший целый цех. Спустя несколько месяцев на этом же заводе прогремел еще один взрыв, в результате которого пострадали несколько десятков человек. И вот новый инцидент – на этот раз в поле зрения правоохранительных органов попал слесарь-ремонтник завода имени Свердлова, тайком выносивший взрывчатку с предприятия.

- В период с 1 января 2018 года по 11 сентября 2019 года, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, взял из вакуумной воронки взрывчатые вещества – 167 граммов октогена и 527 граммов гексогена, - говорится в сообщении Дзержинского городского суда. – В частности, октоген он пересыпал в резиновую перчатку и положил в металлический ящик для хранения личных вещей. Затем в сентябре 2019 года он выбросил эту перчатку в кусты. Что касается гексогена, то это вещество он вынес на автостоянку рядом с заводом и пересыпал в упаковку из-под чипсов. Позднее он продал его жителю поселка Решетиха Володарского района.

На днях мужчине был вынесен приговор. Его признали виновным в «Хищении взрывчатых веществ», а также в «Незаконном хранении и сбыте взрывчатых веществ».

- Приговором Дзержинского городского суда ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - говорится в сообщении суда. – Также ему предстоит выплатить штраф в размере 12 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

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