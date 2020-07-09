2020-07-09T16:43:15+03:00
Происшествия

Работника дзержинского завода, выносившего взрывчатку в перчатках, оштрафовали на 12 тысяч рублей

Дзержинский городской суд вынес приговор жуликоватому слесарю
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Работника дзержинского завода, выносившего взрывчатку в перчатках, оштрафовали на 12 тысяч рублей.Работника дзержинского завода, выносившего взрывчатку в перчатках, оштрафовали на 12 тысяч рублей.Фото: Управление ФСБ России по Пензенской области
Изменить размер текста:

Последние несколько лет Дзержинск то и дело оказывается в центре внимания из-за взрывов на оборонных предприятиях. К примеру, 31 августа 2018 года в результате взрыва на заводе имени Свердлова погибли пять человек. Еще через полгода прогремел взрыв на заводе НИИ «Кристалл», разрушивший целый цех. Спустя несколько месяцев на этом же заводе прогремел еще один взрыв, в результате которого пострадали несколько десятков человек. И вот новый инцидент – на этот раз в поле зрения правоохранительных органов попал слесарь-ремонтник завода имени Свердлова, тайком выносивший взрывчатку с предприятия.

- В период с 1 января 2018 года по 11 сентября 2019 года, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, взял из вакуумной воронки взрывчатые вещества – 167 граммов октогена и 527 граммов гексогена, - говорится в сообщении Дзержинского городского суда. – В частности, октоген он пересыпал в резиновую перчатку и положил в металлический ящик для хранения личных вещей. Затем в сентябре 2019 года он выбросил эту перчатку в кусты. Что касается гексогена, то это вещество он вынес на автостоянку рядом с заводом и пересыпал в упаковку из-под чипсов. Позднее он продал его жителю поселка Решетиха Володарского района.

На днях мужчине был вынесен приговор. Его признали виновным в «Хищении взрывчатых веществ», а также в «Незаконном хранении и сбыте взрывчатых веществ».

- Приговором Дзержинского городского суда ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - говорится в сообщении суда. – Также ему предстоит выплатить штраф в размере 12 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Светлана Чупшева: «Результаты Нижегородской области в инвестиционном рейтинге – это настоящий прорыв!»
Нижегородская область участвует в выставке «Всероссийский день поля» в новом формате
Нижегородская область вошла в топ-20 инвестиционного рейтинга
В Выксе женщина ударила ножом домашнего тирана
Нижегородская прокуратура проводит горячую линию для мигрантов
МЧС предупреждает об аномальной жаре в восточных районах Нижегородской области
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 9 июля 2020 года: Число заболевших в Автозаводском районе перевалило за две тысячи человек
Число умерших от коронавируса в Нижегородской области достигло 279 человек
Спортивный сквер появится на Автозаводе в 2020 году
Аварийную плотину начали ремонтировать в Первомайске
Почти 70% нижегородцев, заразившихся коронавирусом, уже выздоровели