«Ах, эта свадьба»: В Городце молодожены наутро обнаружили пропажу всех подаренных денег

В Городце веселая свадьба закончилась разбирательством с полицией – пока гости гуляли, а молодожены наслаждались первой брачной ночью, кто-то похитил икону со всеми подаренными деньгами. Исчезновение подарков новоиспеченные супруги заметили лишь наутро.

По словам потерпевшей Тамары Лещенко (имя и фамилия изменены – прим.авт.), свадьбу отмечали в беседке напротив двухэтажного многоквартирного дома на улице Нахимова, где как раз находится ее квартира. Весь вечер друзья и родственники ходили в квартиру – то в туалет кому-то понадобится, то из холодильника что-нибудь достать… Чтобы не тратить время, входную дверь решили не запирать.

- Нам подарили раскладную икону за 2000 рублей и еще 23 000 рублей деньгами. Я их сложила в икону и убрала на шкаф в комнате. В последний раз я туда деньги положила около 11 часов вечера и больше икону не трогала. Потом мы с мужем легли спать. А перед сном что-то и не догадались проверить подарки, - сетует Тамара.

В итоге пара обнаружила пропажу только в 11 часов утра, когда Тамара проснулась и решила пересчитать подаренные деньги.

На момент, когда Тамара в последний раз видела икону, из гостей на празднике оставались 11 человек. Причем четверо из них, включая и молодого супруга, ранее были судимы за различные преступления. Но опрос гостей ничего не дал – причастность к хищению денег и иконы все отрицали, а в квартире никаких следов взлома обнаружено не было. Ситуацию осложнял еще тот факт, что на момент выезда оперативников и сама Тамара, и ее муж, и некоторые гости еще не успели протрезветь.

- Нужно опросить других гостей, которых не застали дома, и проверить версию, что кто-то из гостей или родственников мог перепрятать икону с деньгами, - развели руками полицейские. – Пока принять решение по заявлению не представляется возможным.

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