«Прикинулась беженкой из Сирии»: Пропавшая два года назад нижегородка нашлась в немецком лагере для беженцев

- Мать с восьмилетним сыном пропали в Нижегородской области. Всех, кто обладает какой-либо информацией об их местонахождении, просим позвонить в полицию.

В апреле 2018 года за этими сообщениями в социальных сетях с замиранием в сердце следила вся Нижегородская область. К их поискам подключились добровольцы, были подняты по тревоге все правоохранительные органы. Однако отыскать их так и не удалось. То, что спустя два года, они отыщутся в лагере для сирийских беженцев под Кельном (Германия), тогда никто даже представить не мог.

Традиционная семья

Семейство Григорян (фамилия героев изменена – прим. ред.) из небольшого городка Княгинино Нижегородской области ничем не отличалось от любой другой традиционной восточной семьи: он с утра до вечера проводил на работе, она – следила за домом и детьми.

- У него тут цех небольшой – собирают и ремонтируют мебель, - рассказывают местные жители. – До поздней ночи с мужиками там возится. А она – домохозяйка, всегда детьми занималась. У них их двое было: одному в то время годика три, а второй – только родился. С ними же жили его родители – большая семья!

Два года назад за поисками матери и ребенка следила вся Нижегородская область.Фото: СОЦСЕТИ

Никаких ссор и распрей между супругами соседи не замечали. По крайней мере, пока в Нижегородскую область не приехал ее отец. С тех пор девушку словно подменили.

- Она все время где-то пропадает, - позднее рассказывал в суде по бракоразводному процессу ее супруг Малвел. – Уедет с утра якобы к отцу – и все, с концами! Я понятия не имею, где она болтается. Уверен, она мне изменяет!

Собрав семейный совет (да-да, в восточных семьях такие вопросы решаются с учетом мнения старших родственников), Григоряны решили, что им будет лучше развестись. Суд не стал разбираться, что за кошка пробежала между супругами, и поддержал их выбор. По решению суда, старший сын должен был остаться с отцом, а новорожденный грудничок – с матерью.

- Тогда с этим решением согласились оба, - рассказывает адвокат Малвела Владимир Смолянинов. – Старший сын прожил в отцовской семье четыре года, пошел в школу. У самого Малвела тоже жизнь стала налаживаться: он женился, у него родился еще один ребенок. Где все это время была Рузана, никто из них понятия не имел.

В последний раз Рузану видели в лагере для сирийских беженцев. ФОТО: Владимир Смолянинов.

«Грозилась убить»

Впервые бывшая супруга дала о себе знать в апреле 2018 года. Тогда она заявилась в гости к матери Малвела.

- Она тут устроила такое безобразие – настоящее хулиганство! – рассказывал позднее Малвел сотрудникам правоохранительных органов. – Меня самого дома не было, так она набросилась с ножом на мою мать. Грозилась ее убить – и все это на глазах сына!

Замалчивать проблему Григоряны не стали и тут же написали заявление в полицию – дескать, бывшая невестка покушается на их жизнь и угрожает убийством. Ну, а пока полиция проводила проверку, Рузана объявилась снова. На этот раз уже в школе у сына.

- В тот день она приехала в школу на такси и забрала мальчика, - рассказывала Малвелу директор Княгининской школы. – Как мы могли его не отпустить – она же его мать? Да он и не сопротивлялся, сам сел к ней в машину.

Тогда-то взбешенный отец и бросился писать заявления в полицию. Одновременно с этим социальные сети облетело сообщение о пропаже в Нижегородской области матери и ребенка. Впрочем, искать их на территории региона было уже бесполезно.

- В то время ее отец-предприниматель окончательно разорился и влез в долги. Из-за постоянных звонков кредиторов, ему даже пришлось бежать из страны, - рассказывает Владимир Смолянинов. - Видимо, он и помог провернуть ей эту аферу. Сама бы она не догадалась – у нее ни образования, ни связей!

Как бы то ни было, но к делу Рузана подошла обстоятельно. Из Княгинино она укатила на такси в Москву, там сменила автомобиль – и поехала на Украину. К тому времени она уже успела обзавестись поддельным паспортом, куда вписали обоих сыновей.

- Стоит отметить, что Григоряны – это не совсем армяне, это езиды, - пояснил Владимир Смолянинов. – Это небольшая этническая группа, представленная почти во всех странах. У них очень сильная и дружная диаспора. Поэтому получить новые документы ей не составило труда.

Европейское турне

С этим поддельным паспортом Рузана проехала сразу несколько стран: Украину, Польшу и в конечном итоге добралась до Германии. Там под видом беженки из Сирии она с двумя детьми обосновалась в лагере для сирийских беженцев под Кельном. Там-то ее и заприметили члены диаспоры.

Лагерь для беженцев находится в небольшом городке под Кельном. ФОТО: Владимир Смолянинов.

- Они сообщили Малвелу, что видели его жену и детей в этом лагере, - рассказывает адвокат. – Да и в социальных сетях она делилась снимками из Кельна. Чтобы проверить эту информацию, я сам лично летал в Германию и ездил в этот лагерь. Я видел и ее, и детей. Но как только я попытался с ней заговорить, она сразу поспешила скрыться, а на территорию меня никто не пустил – таковы немецкие законы. По правде говоря, для нее это действительно выгодно – как беженка она получает на каждого ребенка пособие в три тысячи евро. На эти деньги можно вполне безбедно жить, не работая. Там же, в Кельне, живут ее брат и отец.

Тем временем в России Рузану успели лишить родительских прав на старшего сына и возбудить уголовное дело по статье «Угроза убийством» за нападение на мать Малвела. Женщина была объявлена в международный розыск, к делу подключился Интерпол. Но результатов это не дало.

- В Германии установили, что у нее действительно поддельный паспорт, - рассказывает Владимир Смолянинов. – И, в соответствии с немецкими законами, депортировали ее в ту страну, откуда она прибыла – то есть в Польшу. Там она прожила несколько месяцев в специальном лагере для депортированных и…снова вернулась в Германию. Насколько мне известно, она и сейчас там проживает. Проблема в том, что мы даже не можем запросить ее выдачи, так как не знаем, на чье имя у нее паспорт. Как доказать, что она это она?

Сейчас международная полиция продолжает поиски сбежавшей женщины. А сам Малвел уже и не надеется снова увидеть сына.

Сейчас отец уже и не надеется увидеть сына.Фото: Предоставлено героем публикации

- В мае 2019 года мальчик был объявлен в международный розыск как без вести пропавший, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В июне 2020 года международный розыск был продлен.

ОФИЦИАЛЬНО

- По факту безвестного исчезновения ребенка нижегородскими следователями возбуждено уголовное дело, - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. – Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления обстоятельств происшествия и местонахождения ребенка.

СПРАВКА «КП»

Езиды – народ, в основном, проживающий на севере Ирака, субэтнос курдов. В Кавказском регионе живут со времен средневековья. Говорят на языке эздики, диалекте курдского языка курманджи. Исповедуют езидизм, возникший на основе древней персидской веры зороастризма.

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