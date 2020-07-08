Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 8 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
За минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией не выявлены в 28 районах Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Из 19 241 пациентов 9253 проживают в Нижнем Новгороде, а 9988 приходятся на районы и городские округа Нижегородской области. Наибольшее количество заболевших в Дзержинске – 1463 человека, в Павловском районе – 1102 человека и на Бору – 709 человек. Высокая заболеваемость сохраняется также в Кстовском, Богородском, Кулебакском и Дивеевском районах, а также в Семенове.
Дивеево остается последним населенным пунктом региона, где действует карантин. Ранее, 30 июня 2020 года, губернатор Глеб Никитин подписал постановление об отмене карантина в Павлове и Кулебаках, еще раньше – в других населенных пунктах.
В самом Нижнем Новгороде по-прежнему наибольшая заболеваемость сохраняется на Автозаводе, где заразу подцепили 2138 человек.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?
Ардатовский район – 144
г.о.г. Арзамас – 213
Арзамасский – 63
Балахнинский – 229
Богородский – 521
Большеболдинский – 66
Большемурашкинский – 18
г.о.г. Бор – 709
Бутурлинский – 33
Вадский – 24
Варнавинский район – 25
Вачский – 123
Ветлужский – 12
Вознесенский – 44
Володарский – 294
Воротынский – 18
Воскресенский – 68
Выксунский – 137
Гагинский – 40
Городецкий – 244
Д.Константиновский – 69
Дзержинск – 1463
Дивеевский – 424
Княгининский - 29
Ковернинский – 39
Краснобаковский – 30
Краснооктябрьский – 202
Кстовский – 564
Кулебакский – 433
Лукояновский – 80
Лысковский – 180
Навашинский – 237
Павловский – 1102
Первомайский – 17
Перевозский – 34
Пильнинский – 146
Починковский – 201
Семеновский – 449
Сергачский – 280
Сеченовский – 74
Сокольский – 22
Сосновский – 192
Спасский – 41
Тонкинский – 4
Тоншаевский – 54
Уренский – 44
Чкаловский – 27
Шарангский – 20
Шатковский – 274
Шахунский – 189
Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
Н.Новгород – 9 253
Сколько заболевших в каждом районе Нижнего Новгорода?
Автозаводский – 2138
Ленинский – 1505
Канавинский – 1435
Сормовский – 1005
Советский – 979
Московский – 881
Нижегородский – 819
Приокский – 491
ИСТОЧНИК KP.RU
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