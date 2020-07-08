Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 8 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

За минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией не выявлены в 28 районах Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Из 19 241 пациентов 9253 проживают в Нижнем Новгороде, а 9988 приходятся на районы и городские округа Нижегородской области. Наибольшее количество заболевших в Дзержинске – 1463 человека, в Павловском районе – 1102 человека и на Бору – 709 человек. Высокая заболеваемость сохраняется также в Кстовском, Богородском, Кулебакском и Дивеевском районах, а также в Семенове.

Дивеево остается последним населенным пунктом региона, где действует карантин. Ранее, 30 июня 2020 года, губернатор Глеб Никитин подписал постановление об отмене карантина в Павлове и Кулебаках, еще раньше – в других населенных пунктах.

В самом Нижнем Новгороде по-прежнему наибольшая заболеваемость сохраняется на Автозаводе, где заразу подцепили 2138 человек.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?

Ардатовский район – 144

г.о.г. Арзамас – 213

Арзамасский – 63

Балахнинский – 229

Богородский – 521

Большеболдинский – 66

Большемурашкинский – 18

г.о.г. Бор – 709

Бутурлинский – 33

Вадский – 24

Варнавинский район – 25

Вачский – 123

Ветлужский – 12

Вознесенский – 44

Володарский – 294

Воротынский – 18

Воскресенский – 68

Выксунский – 137

Гагинский – 40

Городецкий – 244

Д.Константиновский – 69

Дзержинск – 1463

Дивеевский – 424

Княгининский - 29

Ковернинский – 39

Краснобаковский – 30

Краснооктябрьский – 202

Кстовский – 564

Кулебакский – 433

Лукояновский – 80

Лысковский – 180

Навашинский – 237

Павловский – 1102

Первомайский – 17

Перевозский – 34

Пильнинский – 146

Починковский – 201

Семеновский – 449

Сергачский – 280

Сеченовский – 74

Сокольский – 22

Сосновский – 192

Спасский – 41

Тонкинский – 4

Тоншаевский – 54

Уренский – 44

Чкаловский – 27

Шарангский – 20

Шатковский – 274

Шахунский – 189

Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее

Н.Новгород – 9 253

Сколько заболевших в каждом районе Нижнего Новгорода?

Автозаводский – 2138

Ленинский – 1505

Канавинский – 1435

Сормовский – 1005

Советский – 979

Московский – 881

Нижегородский – 819

Приокский – 491