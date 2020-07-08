2020-07-08T08:58:48+03:00
Звезды

«Снимите с нее джинсы и толстовку»: Подписчики раскритиковали внешний вид дочери Натальи Водяновой

Супермодель вместе с дочерью и ее репетитором посетили Версаль
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«Снимите с нее джинсы и толстовку»: Подписчики раскритиковали внешний вид дочери Натальи Водяновой.«Снимите с нее джинсы и толстовку»: Подписчики раскритиковали внешний вид дочери Натальи Водяновой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Всемирно известная супермодель Наталья Водянова решили провести свои выходные с пользой и отправилась вместе с дочерью и ее репетитором в Версаль. Снимками из знаменитого дворца и цветущих садов она поделилась на своей странице в Инстаграм.

- Это не твое обычное воскресенье, Нева Портман, - прокомментировала фотографии сама супермодель.

Впрочем, внимание подписчиков привлекли вовсе не сады и не позолота фонтанов, а внешний вид дочери Натальи Водяновой Невы. С одной стороны, поклонники отметили ее удивительную красоту, а с другой – раскритиковали ее стиль.

- Девчонка - красотка, снимите с нее джинсы и толстовку, - призвала viktoria_labazanova_omarovna. - Достала эта мода, абсолютно не украшает. Можно надеть юбку и блузку, совсем другой эффект!

- Она так повзрослела! Такая красотка, - уверена aisbaby07.

natasupernovanatasupernova
Not your average Sunday @neva_portman Thank you for the idea @lounis.luimeme.3 and the
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Самые внимательные подписчики модели сразу обратили внимание на то, что маму и дочку сопровождал неизвестный молодой человек. Некоторые предположили, что это молодой человек Невы. Но Наталья Водянова сразу развеяла все сомнения.

- Это наш усатый нянь – репетитор, - пояснила супермодель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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