«Снимите с нее джинсы и толстовку»: Подписчики раскритиковали внешний вид дочери Натальи Водяновой

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова решили провести свои выходные с пользой и отправилась вместе с дочерью и ее репетитором в Версаль. Снимками из знаменитого дворца и цветущих садов она поделилась на своей странице в Инстаграм.

- Это не твое обычное воскресенье, Нева Портман, - прокомментировала фотографии сама супермодель.

Впрочем, внимание подписчиков привлекли вовсе не сады и не позолота фонтанов, а внешний вид дочери Натальи Водяновой Невы. С одной стороны, поклонники отметили ее удивительную красоту, а с другой – раскритиковали ее стиль.

- Девчонка - красотка, снимите с нее джинсы и толстовку, - призвала viktoria_labazanova_omarovna. - Достала эта мода, абсолютно не украшает. Можно надеть юбку и блузку, совсем другой эффект!

- Она так повзрослела! Такая красотка, - уверена aisbaby07.

natasupernova Not your average Sunday @neva_portman Thank you for the idea @lounis.luimeme.3 and the

Самые внимательные подписчики модели сразу обратили внимание на то, что маму и дочку сопровождал неизвестный молодой человек. Некоторые предположили, что это молодой человек Невы. Но Наталья Водянова сразу развеяла все сомнения.

- Это наш усатый нянь – репетитор, - пояснила супермодель.

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